Beecher High School first quarter honor rolls

The first quarter honor roll for Beecher High School has been released:
<strong>High honor roll</strong>
<strong>Seniors —</strong> Steven Adam, Zander Allen, Rebecca Andresiunas, Tyler Andresiunas, David Arroyo, Angelina Athanasopoulos, Jake Barkus, Amelia Barron, Bryce Beck, Justin Benck, Megan Berkley, Cullen Berry, Ann Bingham, Jacopo Borgherini, Seth Cackowski, Thomas Campbell, Alyssa Collins, Alison Damsch, Christopher DeFrank, Christina DeVries, Duane Doss, Ashley Ellerson, Abigail Fernandez, Dylan Forsythe, Collin Gesswein, Caden Gliva, Cody Graniczny, Annalise Hassan, Austin Hauser, Emily Heber, Kylie Hodac, Jasmine Howell, Emilee Huenerberg, Isabella Imhof, Jared Jennings, Julia Jennings, Bryan Johnson, Joseph Kain, Mitchell Landis, Giselle Lopez, Emily McGregor, Samantha Menzyk, Talia Messana, Isabel MontesdeOca, Madison Moore, Alyssa Oldenburg, Madelynne Oppenhuis, Phoebe Ouellette, Cameron Paulmeier, Emily Popp, Aidan Powell, Morgan Rakowski, Bethanni Ramsey, Nikolas Reid, Mallory Roper, Rhiannon Saller, Anthony Schmidt, David Slay, Andrew Smith, Cheyanna Stluka, Trenton Struzynski, Caelyn Thorpe, Vincent Tipton, Therin Tuttle, Payton Van Ness, Aidan Ward, Russell Ward, Daniel Williams and Jennifer Wyma.
<strong>Juniors —</strong> Emily Bingham, Sydney Bonham, Trinity Bonham, Arnez Caldwell Brown, Kayla Cruz, Alyssa Dillinger, Lola Eckhardt, Kayla Eickmann, Jacob Farrar, Olivia Flores, Ryan Gayton, Kevin Girard, Tabitha Gregory, Kent Hartig, Olivia Hodac, Ethan Jacobs, Kendall Kasput, Riley Keating, Andre Kellum, Ashton Kraus, Jacob Kypuros, Ava Lindow, Adrian Llamas, Morgan Magruder, Michael Matthias, Morgan McDermott, Vincent Messana, Daniel Monarrez, Carly Paulmeier, Gavin Peterson, Brooke Reardon, Zaira Sancho Reina, Lauren Sareny, Abbygail Schrimsher, Abby Sippel, Ethan Turney, Laci Williams and Chloe Zurek.
<strong>Sophomores —</strong> Quinton Allen, Alexis Barkus, Katelyn Bol, Tyler Cochrane, Sergio Delgado, Riley DeRoos, Nathan Diachenko, Julieta Dominguez, Jessica Ellerson, Ariana Fernandez, Olivia Geringer-Spagnola, Caitlin Gill, Jack Hayhurst, Andrew Hering, Mihya Hernandez, Troy Hoekstra, Cynthia Hon, Jacob Janz, Cadence Johnson, Emma Johnson, Zackary Johnson, Katelyn Jones, Keira Jones, Samantha Kain, Maddison Kelley, Hayden Kettmann, Taylor Killis, Zamara Killis, Makenzie Krupa, Saffron Loonam, Aaralyn Martinez, Adyn McGinley, Brandon Moffitt, Ethan Mohr, Hayden Mohr, Skyler Murdoch, Ethan Palmisano, Jason Pomaranski, Grace Rauch, Ricardo Rodriguez, Natalie Rossi, Ethan Rydberg, Mason Sadus, Anthony Sebastian, Alaina Simone, Adam Snell, Kayden Stone, Trevor Stout, Emma Tiltges and Adam Trammell.
<strong>Freshmen —</strong> Valentin Alcauter, Noah Berry, Morgen Borst, Brooklyn Burdick, Klaudia Chlebek, Ava Chose, Meghan Dabrowski, Amelia Dodge, Charlotte Farrar, Savannah Farrar, Steven Fezler, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Alexa Gliva, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Jade Howell, Grace Huenerberg, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Willow Kunkes, James Kypuros, Aylin Lagunas, Collin Malecha, Chloe Martin, Anthony Moran, Daniel Murphy, Ava Olson, Jenna Pacelli, Abrianne Papas, Emma Perry, Jenna Pevion, Melody Robles, Annika Ruelo, Allison Sadus, Tayiah Scanlan, Joseph Scheetz, Jenna Slay, Gavin Smith, Maximillian Totos and Logan Wilkins.
<strong>Honor roll</strong>
<strong>Seniors —</strong> Carmen Arroyo, Nathan Brody, Francisco Cardenas, Michael Hurley, Lilian Kozak, Gavin Mann, Audrey Martin, Gabriella Maurizi, Olivia Mondello, Cadence Ricchio, Kevin Salas, Bryce Stout, Brooklyn Tidball and Randall Vates.
<strong>Juniors —</strong> Grace Adams, Jadyn Blumenthal, Ariel Caldwell Brown, Hannah Cartwright, Zachary Gorcowski, Ethan Graham, Zachary Herzog, Eric Klekot, Margaret Leahy, Julia Muschetto, Angel Quintero, Emily Rodriguez and Brianna Schrimsher.
<strong>Sophomores —</strong> Fabiola Barraza, Zachary Baugh, Adriana Cabrera, Ayla Froehner, Giada Garza, Anthony Giovane, Colin Hartke, Austin Hernandez, Amanda Higgason, Anis Hussain and Lacy Panici.
<strong>Freshmen —</strong> Brayden Adams, Kate Flora, Bradley Greer, Israel Haro, Jocelyn Hartig, Vittoria Maurizi and Margaret McDermott.