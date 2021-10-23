Birth announcements: Oct. 23, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Johnathan Rademacher and Carolyn Gabor, Grant Park, girl, Alita Iris, Oct. 6, first child.
Alan Roundtree and Erica Fairfield, Kankakee, boy, Kingstyn Delrec, Oct. 8, fourth child.
Trey Dowdy and Selena Perez, Bradley, girl, Meliana Thalia, Oct. 9, third child.
Michael Renzi and Lauren Hofmann, Bourbonnais, boy, Luke Michael, Oct. 9, fifth child.
Francisco Martinez-Hernandez and Alaina Long, Kankakee, boy, Oscar, Oct. 10, second child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Bryan Jones and Jalea Simington, Kankakee, girl, Jori Kalea, Oct. 4, second child.
Devon and Lauren Gross, Kankakee, boy, Dawson Wade, Oct. 5, third child.
Trevor and Daelene Harvey, Grant Park, girl, Peyton Meyer, Oct. 6.
Pedro Naula and Reina Miranda, Kankakee, boy, Daniel Alejandro, Oct. 6, fourth child.
Anthony Frassinone and Stephanie Lobaugh, Chicago Heights, girl, Alessia Ann, Oct. 7.
Zachary Lorek and Lisa Cintora, Manteno, girl, Maliyah Lynn, Oct. 7, second child.
Scott and Maggie Reed, Chebanse, boy, Talen James, Oct. 8.
Jakob Laminack and Alexys Beseke, Bradley, girl, Emersynn Monique, Oct. 8, second child.
Erik and Heather Hoffman, Bourbonnais, girl, Vivian Elaine, Oct. 8, second child.
Corey and Samantha Peters, Bradley, boy, Adam Richard, Oct. 10, fourth child.
Prince Trowe II and Shakira Pruitt, Kankakee, boy, Marquis Shakur, Oct. 10, fourth child.
Daniel and Linsy Durnavich, Bourbonnais, girl, Phoenix Averie, Oct. 11, second child.
Kadijah Taylor, Kankakee, girl, Lovely Asharie, Oct. 11, third child.