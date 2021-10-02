Birth announcements: Oct. 2, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Jacob and Holly Grant, Kankakee, girl, Penelope Rose, Sept. 14, second child.
Alex and Shelbi Schiel, Kankakee, girl, Carsten Ruth, Sept. 17, second child.
Jack Reyling and Amber Raines, Ashkum, boy, Ellis James, Sept. 21, second child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Eduardo Perez-Valdez and Taylor McCasland, Kankakee, girl, Esperanza Adelina, Sept. 13, second child.
Timothy Sr. and Kaylene Opitz, Manteno, girl, Callie Mae, Sept. 16, second child.
Justine Jones, Custer Park, girl, Kiara Lynn, Sept. 16, first child.
Damian Duran and Luz Ortiz, Momence, boy, Daniel, Sept. 17, third child.
Kaleb Salzman and Carmen Kiger, Beaverville, boy, Russell Lee, Sept. 21, first child.