Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
People

Bradley University graduates

By Daily Journal

Several local students received degrees from Bradley University, including:

-- Griffin Becker, of Buckingham, graduated with a BSME in Mechanical Engineering

-- Alyssa Boyles, of Manhattan, graduated with a BS in Psychology

-- Cierra Conrad, of Kempton, graduated with a BS in Theatre Arts Production

-- Carley Jacobi, of Manteno, graduated with a MA in Counseling Clinical Mental Health

-- Dustin Kelly, of Wilmington, graduated with a BSEE in Electrical Engineering

-- Christine Leszczewicz, of Grant Park, graduated with a DPT in Doctor of Physical Therapy

-- Kenzie Lindgren, of Clifton, graduated with a BS in User Experience Design

-- Chelsey Luke, of Cissna Park, graduated with a MSN in Family Nurse Practitioner

-- Cailyn Talamonti, of Manhattan, graduated with a BS in Interactive Media Animation

-- Jackilyn Weller, of Cullom, graduated with a BS in Health Science

-- Devan Wilbur, of Kankakee, graduated with a BA in Communication Television Arts.