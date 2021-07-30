Bradley University graduates

Several local students received degrees from Bradley University, including:
-- Griffin Becker, of Buckingham, graduated with a BSME in Mechanical Engineering
-- Alyssa Boyles, of Manhattan, graduated with a BS in Psychology
-- Cierra Conrad, of Kempton, graduated with a BS in Theatre Arts Production
-- Carley Jacobi, of Manteno, graduated with a MA in Counseling Clinical Mental Health
-- Dustin Kelly, of Wilmington, graduated with a BSEE in Electrical Engineering
-- Christine Leszczewicz, of Grant Park, graduated with a DPT in Doctor of Physical Therapy
-- Kenzie Lindgren, of Clifton, graduated with a BS in User Experience Design
-- Chelsey Luke, of Cissna Park, graduated with a MSN in Family Nurse Practitioner
-- Cailyn Talamonti, of Manhattan, graduated with a BS in Interactive Media Animation
-- Jackilyn Weller, of Cullom, graduated with a BS in Health Science
-- Devan Wilbur, of Kankakee, graduated with a BA in Communication Television Arts.