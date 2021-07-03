Central High School honor roll

Central High School, Clifton, honor roll, second semester:
<strong>Straight A’s</strong>
Kendall Antons, Tyler Baker, Mia Gasperini, Jonathan Gutierrez, Elizabeth Kleinert, Autumn Krach, Christian Ladehoff, Brennalyn Marko, Madelyn Michelich, Caden Perry, Maggie Schingel; Laney Bottorff, Allison Cox, Sydney Hanson, Kassidy LeClair, Carly Perzee, Katherine Thompsen; Haven Beherns, Dylan Behrends, Alana Gray, Jackson Harrington, Nathan Kohn, Jayce Meier, Caleb Meister, Kylie Smith, Katherine Winkel; Lucas Gifford, Allison Girard, Emily Gutierrez, Isabelle Hemp, Xavier McCorkle, Emma McGill, Jackson Regnier and Izabelle Stoops.
<strong>High honors</strong>
Jillian Baker, Shelby Basham, Austin Bender, Joshua Bernard, Alexander Gray, Kaylee Ketcherside, Shayna Lehmkuhl, Christina O’Connor, Ian Palmer, Milan Patel, Dylan Pelehowski, Luscentia Smolinski, Alexis Torres, Kaylie Warpet, Hallie Wilken, Bryan Winkel; Kaylee Brosseau, Saige Duby, Diego Gutierrez, Abbey Hanson, Christa Hickman, Kody Warpet, Hope Wilken; Kenzi Dehm and Alana Pourroy.
<strong>Honors</strong>
Cade Alexander, Matthew Bowers, Emily Clark, Teagan Emme, Sarah Gigl, Kamryn Grice, Gavin Griffith, Kaleb Lafine, Ethan LaReau, Tayvione Lawson, Jay Lemenager, Mercedes Martinez, Brandon Norrick, James Peters, Audrey Schunke, Jacob Shoven, Brock Spooner, Benjamin Thompsen; Kalyn Alberts, Makyla Armstrong, Ava Crabtree, Hunter Davis, Vanessa Gonzalez, Avril Heimberger, Michael Hess, Kamryn Jemar, Autumn Jordan, Ryan Kohler, Haley Krach, Emmaly Martin, Marshall Meyer, Angelina Mezo, Madelyn Odle, Jarrett Palmer, Dallas Rodriguez, Landon Schafer, William Schafer, Delana Shreffler, Peyton Zeedyk; Tyler Balthazor, Jillian Brault, David Buente, Rylan Bultman, Clarke Busick, Jeffery Hermanowicz, Paige Hermanowicz, Julia Hilgeman, Matthew Luhrsen, Kaylee Mathy, Dillon McCarthy, Brayden Morris, Amarion Paxton, Hannah Poffinbarger, Evan Redwing, Tristan Schmidt, Alexis Schoon, Luke Shoven, Emma Skeen, Evan Warner, Nathan Warner, Serena Wilborn, Dakota Woodall; Blaike Archer, Ethyn Bailey, Emilie Baker, Harmony Boudreau, Dominick Bruno, Peyton Chandler, Karmen Cody, Kendra Cody, Halie Eldridge, Camden Gerdes, Kyle Gifford, Christian Gigl, Avry Gray, Carlie Malmer, Cassandra Marion, Adyson Martin, Gavin McKee, Eden Meier, Nathan Nehls, Christopher Papineau, Tatum Parks, Charisma Rasmussen, Sydney Rohlwing, Lexi Salazar, Austin Schoon, Jasmine Stewart, Keith Sullivan, Ethan Trout and Janessia Villagomez.