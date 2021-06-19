Watseka High School honor roll

Watseka Community High School’s second semester high honors and honor roll:
<strong>High honor roll</strong>
<strong>Seniors:</strong> Aaron, Hope; Cluver, Baylor; Cluver, Jameson; Crosswell, Emily; Curry, Conner; Rabideau, Bailie; Richert, Shannon; Rigsby, Maddux; Scher, Alaina; Simons, Olivia; Stanley, Arika; Todd, Kirstyn; Zhao, Emily.
<strong>Juniors:</strong> Brammer, Rachel; Clark, Zakkary; Corzine, Caitlin; Curry, Claire; Dirks, Mallary; Drake, Meredith; Galyen, Mitchell; Gooding, Raegan; Grant, Jobey; Hickman, Zachary; Hoy, Allie; Koester, Briana; Kunce, Adam; Kunce, Ryan; Lynch, Jacqueline; McTaggart, Sydney; Meyer, Hunter; Peters, Ashton; Schroeder, Jordan.
<strong>Sophomores:</strong> Maple, Haven; Miller, Emily; Newell, Elena; Petersen, Natalie; Rigsby, Baler; Shoemaker, Kylee; Wittenborn, Elizabeth.
<strong>Freshmen:</strong> Combes, Jack; Curtis, Caden; Dickte, Margaret; Essington, Jasmine; Harms, Dorothy; Hoy, Hagen; Koester, Camden; LaBelle, Evan; Meyer, Haven; Morris, Aidan.
<strong>Honor roll</strong>
<strong>Seniors:</strong> Ethan Barragree; Cawthon, Teagan; Davenport, Braden; DeLahr, Dylan; Deleon, Yeraldo; Essington, Haley; Gamino, Dakota; Guimond, Maggie; Haines, Brayden; Hartlep, Makayla; Korhonen, Quinn; Kramer-McKinney, Courtney; Lyons, Miranda; McKenna, Duncan; McTaggart, Kennedy; Morales, Hannah; Murray, Dolly; Parsons, Kinzie; Schroeder, Natalie; Shay, Ethan; Shoufler, Hallee; Suver, Morgan; Thurman, Hadden; Trumann, Emma; Wallace, Shai; Wittenborn, Drew.
<strong>Juniors:</strong> Barrett, Haven; Bell, Conner; Edwards, Addison; Galarza, Bradly; Hodolitz, Simon; Kincade, Kourtney; Kohl, Clarissa; LaBelle, Madison; Leiding, Deihl; Marsh, Eva; Orellana, Fernando; Ortiz, Brandon; Oster, Kennedy; Rudisill, Lia; Rushing, Zackery; Shoufler, Ainslee; Stano, Zakkaree; Stevens, Kobi; Walver, Adam; Woods, Shannon Jr.
<strong>Sophomores:</strong> Anderson, Payton; Bruens, Natalee; Carney, Jaden; Douglas, Nathaniel; Gioja, Kelsey; Lietz, Kristin; McCain, Samuel; Memenga, Emma; Neal, Payton; Provo, Maria; Quick, Aden; Scott, Sophia; Sorensen, Emily; Spade, Alex; Thomas, Garrett; Villafria, Benjamin; Warren, Briana.
<strong>Freshmen:</strong> Erickson, Natalie; Harris, Zoe; Hasbargen, Emma; Holohan, Layla; Jones, Jamyla; Ketchum, Brayden; Korhonen, Mia; Lange, Kaylie; Lynch, Myles; Marcier, Austin; Marsh, Shiloh; Meredith, Quentin; Norris, Jackson; Ritzma, Blake; Scott, Rebecca; Snow, Ethan; Solorzano, Christopher; Spade, Haley; Stephens, Kaitlynn; Stingley, Amber; Swartz, Ava; Walver, Gabriel; Wellmaker, Diara; Yates, Gracie-Ann; Zhao, Tiffany.