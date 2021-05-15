Birth announcements: May 15, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Christopher and Michelle Studholme, Campus, boy, Carson Jordan, April 28, first child.
Connor and Rebecca Ferguson, Dwight, boy, Beau Kenneth, April 29, first child.
Jack and Lonyea Rutherford, Kankakee, boy, Blaise Reece-James, April 29, first child.
Bryant DeWitt and Heather Ellis, Martinton, girl, Adelina Jazelle, April 29, third child.
Cody and Kristina Decker, Bourbonnais, girl, Laura Jean, April 30, second child.
Alex El and Alycen Grassle, Bourbonnais, girl, Murphie Star, April 30, first child.
Tyler and Kelsi Daniel, Momence, boy, Kason J., April 30, second child.
Jayme and Kaitlyn Zanton, Bourbonnais, girl, Jo Violet, May 2, first child.
Nathan and Sarah Toepper, Kankakee, girl, Vivian Rose, May 2, first child.
Chris Beard and Ashley Wozniak, Bourbonnais, girl, Isla Mae, May 3, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Pasquale Cristelli and Katie Smith, Bourbonnais, boy, Dominic Brandon, April 27, fourth child.
Rodale Jenkins Jr. and Jordyn Wesby, Kankakee, boy, Aryan Jheoni, April 28, second child.
Kelvin Earley and Amari Stevenson, Kankakee, girl, Aubrey Ann, April 28, first child.
Qi’Shaun Jefferson and Javonyae Liddell, Kankakee, boy, Ka’Thai Qishaun, April 28, second child.
Joseph Barry and Christina Minton, Grant Park, girl, Sydney Leigh, April 30, first child.
Jeremy and Bethany Gates, Kankakee, girl, Ayana Antoinette, May 1, second child.
Tyler and Monica Gioia, Kankakee, boy, Oliver Charles, May 2, second child.
Jason Stinebring and Theresa Burley, Manteno, girl, Clarity Marie, May 2, third child.
Michelle Hill, Manteno, boy, Sylas Jay, May 3, third child.
<strong>Births elsewhere</strong>
Jenna Silver and Ryan Lambert, of Elmhurst, girl, Zoe Michael, April 22, at Elmhurst Hospital. Ryan is formerly of Clifton. Grandparents are Julie and Jeff Lambert, of Clifton; and Lori Silver, of Elmhurst (the late Michael Silver).