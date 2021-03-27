Birth announcements: March 27, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Garrett and Brandi Martin, Clifton, girl, Kenna Rose, March 10, third child.
Alex and Jamie Berghouse, Kankakee, boy, Ezra Lincoln, March 11, second child.
Ramsey Gilberg and Jessica Meents, Gilman, boy, Declan Rae, March 15, sixth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Bryan and Abagail Whalen, Bourbonnais, boy, Benjamin James, March 9, second child.
Brandon and Heather Muzzarelli, Gardner, boy, Lucas Jon, March 9, second child.
William Jr. and Danielle Evans, Kankakee, girl, Lucii Mae Adel, March 9, third child.
Bret Kleinert and Erica Georgeff, St. Anne, boy, Walker Scott, March 10, second child.
Bradley and Ainsley Thompson, Gardner, girl, Emmy May, March 10, second child.
Diontae Nathaniel and KaChara Davis, Kankakee, girl, MiaBella Ali, March 12, second child.
Hector Muniz and Kassandra Ramirez, Kankakee, girl, Andrea Guadalupe, March 15, third child.
Paul and Natali Schmid, Cissna Park, boy, Rowan Mark, March 15, second child.