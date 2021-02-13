Bradley-Bourbonnais Community High School honor rolls

Bradley-Bourbonnais Community High School has listed the following students on the high honor roll and honor roll for the first semester of 2020-21:
<strong>HIGH HONOR ROLL</strong>
Brandon Abbott, Nikolas Acevedo, Keagan Adimado, Kendrick Adimado, Vanessa Austin, Alaina Bagg, Josephine Ball, Victoria Bartucci, Jonathan Barzallo, Katelyn Baxter, Jacob Beck, Dana Benjamin-Mauricio, Terra Benson, Meghan Blake, Alex Bonilla, Kate Cailteux, Allison Chavez, Morgan Chimino, Elizabeth Clary, Chloe Coddens, Terah Coiley, Jolie Corral, Kyia Cunningham, Sydney Curtis, Calan Darling, Brooklyn Daugherty, Tara Depoister, Drew DeVore, Natalie Dobosz, Madelyn Duchene, Madelyn Dykstra, Laney Earsley, Erik Erlandson, Karime Esparza, Gianna Fasano, Alaska Fleischman, Lauren Fortin, Abigail Frausto, Spencer Frey, Lester Garrett, Braden Gibson, Addison Godin, Adyson Gordon, Sadie Grabow, Reagan Graham, Naiya Grant, Griffin Gund, Zoe Gund, Ellie Haggard, Leah Hamende, Haleigh Harvick, Hannah Heinstra, Sally Hijab, JaBrea Holloway, Jace Homberg, Lucas Irle, Tyler Johnson, Davis Jones, Anthony Kemp, Miracle Kent, Colin Kestel, Neiko Kibbons, Ethan Kohl, Laci Lamatsch, Ryan Lane, Jeremiah Lanum, Keira Lawrence, James Lazaro, Ly Le, Patrick Leech, Kassidy Lewis, Emmerson Longtin, Juliana Mann, Bianca March, Owen Marcukaitis, Magaly Marin, Isabella Mattox, Caleb McBurnie, Ivy McCabe, Lucas McComb, Kyla McIntyre, Jada McKenzie, Jalynn Melvin, Madison Meyers, Eva Morris, Madelyn Mroz, Camden Norfleet, Avrey Nuesse, Thomas Offill, Vaari Patel, Emily Patti, Jackson Pierson, Carissa Pippin, Julissa Pizano Calderon, Jack Prairie, Carson Quigley, Liliana Ramirez, Logan Rattin, Alexander Richards, Julianne Sacks, Antonio Saldivar, Anna Marie Schelling, Toby Schriefer, Andrew Schweigert, Joshua Scott, Niyati Sejpal, Addison Selucky, Alice Shoup, Conor Sidener, Tyler Snoreck, Cara Solis, Margaret Soucie, Libby Spaulding, Addison Speer, Kendal Stanek, Anna Starkey, Brayden Sykes, Aleksandra Szczech, Audrey Thill, Melaina Tholen, Avary Tomic, Sarah Toole, Emily Tsirikos, Danica Voss, Madison Way, Eleena Weatherford, Makenzi Whitcomb, Morgan Widdicombe, Darnel Williams, Grace Williams, Tyler Wilson, Ashlynn Witthoft, Jarret Woolman, Destiny Zilewicz, Evan Aarns, Lillian Adkins, Bryan Aldridge, Diego Alejandre, Olivia Alejandro, Riley Arseneau, Nicholas Baker, Caleb Barclay, Kayla Bass, Nolan Bassett, Bernadette Bernadit, Abigale Bertrand, Abigail Betterton, Jocelyn Boswell, Audrey Boudreau, Jonathan Brazzale, Sydney Brooks, Jessica Calderon-Phillips, Roan Cannon, Kaden Capps, Carly Carrigan, Caidon Chisum, Alyssa Cieslik, Jose Cintora, Alexis Clary, Joshua Clifton, Evan Contreras, Brandon Corona, Tyler Corona, Paola Corzo, Maylee Cox, Isaiah Davis, Michael DeCarlo, Fiona Degedeh, Jack Deschand, Adam Despain, Abraham Diaz, Emma Dmitrasz, Yoely Dominguez, Alexis Douglas, Brian Douglas, Ella Drury, Ana Duarte, Owen Freeman, Samuel Gadde, Elijah Gerretse-Balek, Theodore Giannakopoulos, Benjamin Goering, Alejandra Gomez, Gregory Gray, Levi Greenlee, Hannah Grimm, Lauren Gross, Kendall Hanson, Madeline Heil, Taylor Hirt, Alexandria Hooker, Carmen Houde, Nicole Huffaker, Jason Illum, Kylie Jensen, Grace Johnson, Leah Johnson, Natalie Johnson, Owen Kolitwenzew, Mia Kravitz, Sakshi Kulkarni, Genevieve Lamie, Wesley Latham, Anna Ligthart, Sophia Longtin, Leslie Lovell, Maxwell Mallindine, Nathan Marcotte, Kennedy McCall, Naythan McKuras, Cody Metzger, Mackenzie Meyering, John Molina, Abigail Moore, Mia Mulder, Tori Mulder, Mason Neal, Mallory Ninis, Luke Noble, Emilia Ordaz, Jay Patel, Riley Patterson, Elle Pinnow, Kyler Pralle, Maya Proctor, Reagan Provost, Izabella Rauch, Jeremiah Renchen, Eric Richardson, Alexandra Rieder, Liberty Rivard, Lauryn Rivera, Maelyn Roach, Ethan Rodgers, Tara Rodgers, William Roney, Gabrielle Rounds, Alyssa Russow, Larrigan Saindon, Weston Sendra, Christopher Shapiro, Teagan Shear, Alexander Sheely, Jenna Shomaly, Skylar Sims, Luke Smith, Nicole Solick, Andrew Sowles, Ethan Spacht, Kate Spittal, Gabriel Sterk, Micah Swilley, Rylie Swinford, Max Thompson, Ceara Tiffany, Samantha Tomic, Shyam Vachhani, Karley Vahl, Seay Van Kley, Layla Wade, Grant Washington, Alexandria Watson, Nevaeh Watson, Tristan Wazny, Finley Westover, Sebastian White, Alexandria Wilfong, Ethan Woodrum, Lillian Yuska, Katrina Zettergren, Cameron Abbott, Destiny Adams, Kennedy Allen, Emma Bartucci, Gianna Basile, Reece Baxter, Collin Beland, Mya Bennett, Evyn Berry, Brooklyn Billings, Keira Botica, Haylee Bradford, Gabrielle Bradley, Hailey Brady, Kevin Buhr, Danna Cervantes, Elle Coats, Kyndyll Contreras, Ian Coon, Emma Corbus, Andrew Crawford, Zori Dasher, Detric Dee, Devin Denoyer, Ella DeYoung, Nathan Ducharme, Abigail Elliott, Jason Emme, Angelina Fairrow, Frank Fouts, Lillian Garcia, Anel Gomez, Dakota Gordon, Payton Graham, Matthew Guiney, Chloe Hofer, Hailey Keast, Madison Kelly, Gianna Kohl, Anthony Lazaro, Jacob Lehman, Blake Long, Lindsey Long, Grace Lotz, Nola Lovell, Katherine Lux, Andrew Mann, Sydney Marcukaitis, Monique Martinez, Jaycie McLean, Jackson Memenga, Mary Memenga, Sara Morales, Landon Morrical, Catherine Mountain, Nicolas Murukas, Alyssa Norfleet, Christina Oakes, McKay Orwig, Jaylen Patel, Yash Patel, Jamie Payne, Madison Penrod, Briyan Pereda, Sofia Pigato, Maiya Pontious, Gianna Randazzo, Nathanael Randle El, William Reeths, Alison Richards, Mark Robinson, Elyse Sais, Zachary Scheiwiller, Lyndsay Joe Schripsema, Ayden Schroeder, Makenzie Shride, Avery Simmons, Julia Simon, Hayden Skanberg, Chloe Skoumal, Cooper Skoumal, Thomas Slamecka, McKenna Smith, Reegan Smith, Daniel Sorich, Brock Spaulding, Jmya Spaulding, Triston Spreitzer, Cheyenne Spuehler, Jordyn Taylor, Laura Andrea Tejero, Hanna Thompson, Makaya Tipsword, Laci Tongue, Britney Tran, Christopher Traylor, Ally VandenHout, Madison Walker, Tess Wallace, Jonah Warmoth, Caleb Whalen, Kacey Whitten, Tinlee Woods, Selina Zhang, Matthew Anderson, Matthew Anderson, Alaina Bahr, Sophie Benson, Nicolas Beyer, Cassius Blair, Olivia Blanchette, Sidney Boggess, Hailey Bosgraaf, Lily Bruner, Mary Buckman, Abigail Bush, Adam Bush, Erik Canseco, Quinlan Carrell, Emily Carroll, Jailyn Chavez, Nicole Chavez, Bethany Clifton, Kylie Corral, Brayden Cousins, Chandler Cox, Delaney Cox, Isabella Cullins, Kyle Dailor, Brendan Dalcanton, Aditya Desai, Annabella Dickenson, Jackson Drake, Hunter Dupuis, Hunter Evans, Gabriel Evans Trudeau, Nathaniel Evans Trudeau, Zoey Fischer, Alexis Fisher, Valeria Flores, Flower Foreman, Mackenzie Franzen, Diya Gandhi, Ethan Geistwhite, Isabella Gernon, Kathleen Gillis, Sydney Goering, Brenda Gonzalez, Gretchen Gray, Anna Hammes, Mary Henderson, Joshua Henneike, MaryElena Heyen, Connor Hinkleman, Brianna Hitz, Collyn Hopkins, Hannah Hudgins, Callie Huffman, Brice Ingram, Zachary Jenkins, Evan Jensen, Graham Johnson, Maxwell Johnston, Sydney Kane, Kennedy Kaufman, Grant Kelly, Avery Kemp, Miles Klimzak, Angelina Knoch, Payton Kohl, Dakota Kozuch, Austin Lagesse, Tyler Legan, Gabriella Longtin, Kyle Lovell, Emma March, Mikayla Martinez, Elizabeth Martins Mensah, Alyssa McCord, Madelyn McIntyre, Samantha Miller, Alexis Molina, Maria Molina Barrera, Emma Moore, Cal Mulder, Thomas Musgrave, David Mysiuk, Elizabeth Nojd, Camryn Nuesse, Zane Ortega, Johanna Palomar, Andrew Passwater, Kennedi Pepin, Helen Petrey, Tatyana Phillips, Sophia Pinski, Caylie Plechaty, Kiara Pralle, Jack Priller, Sloane Provost, Sydney Quiroz, Mykenzie Raetz, Tatum Reddy, Maci Rehborg, Mia Reid, Samuel Renchen, Lashay Roth, Theodore Rounds, Noah Ruch, Jay Sailer, JaLynn Salgado, Madelyn Shear, Merilu Skibins, Conner Skoumal, Anna Slaby, Madison Snoreck, Isabel Spacht, Annie Speiser, Lillian Stanglewicz, Zachary Starr, Anna Stephens, Michael Stump, Anthony Sykes, Thomas Sztuba, Addison Talbot, Shreeta Vachhani, Mackenzie Valdivia, Nicholas Walker, Danae Williams, Paul Williams, Jeremiah Wilson Rosenthall, Jacob Wolf, Emmet Wolff, Kaya Wood Bridges, Brianna Wynne and Mattigan Yuska.
<strong>HONOR ROLL</strong>
Isabella Allegro, Luke Allen, Zachary Anderson Cholipski, Paige Arends, Janiyah Armstead, Talia Ashley, Emily Austin, Kalia Baldyga, Niya Barron, Collin Barzantny, James Batey-Callaway, Elizabeth Bebout, Tyran Bender, Vaughn Bilotto, Averia Blanchette, Eve Boeckmann, Grace Boothe, Delaney Bosgraaf, Maya Boswell, Anthony Boudreau, Spencer Boudreau, Jade Bouquin-Keele, Chilo Brading, Kayla Bright, Addysen Brown, Lunden Brown, Marcus Bryant-Vinardi, Isabella Buenzow, Brandon Campbell, Samuel Chavez, Anthony Clark, Brody Clark, Giselle Cortez, Reece Cousin, Kymberly Coy, Mallaney Crane, Chanyae Daniels, Alexander DeCarlo, Emily Delaney, Tyson Devine, Faith DeYoung, Danica Dickmeyer, Gabriel Earsley, Nickolas Ehmen, KiNya Felton, Preston Finnegan, Kaleigh Fleischman, Chase Fozzard, KeSean Frazier, Nia Fulcher, Ebenezer Gideon, Shane Gilbert, Carter Gonzalez, Addyson Goselin, Wyatt Graeber, Ta Niya Grundy, Yoandy Gurrola, Isabella Hadders, Oilliamo Hamlin, Brandon Harris, Abigail Hasemann, William Heil, Jakell Hill, Kimora Hines, Gabriel Hobson, Gabriella Hubbs, Jace Hunt, Robert Hutson, Deon Jackson, Lucas Johnson, Piper Johnston, Dimitrios Kapidis, Joseph Kelly, Andrew Koziol, Thomas Kujawa, Chase Kuntz, Braden Laakson, Evan Lagesse, Emma Lauridsen, Evan Lilienthal, Rylan Lopez, Angel Mancilla, Ciara Martin, Addison McCrary, Jamaiya McGee, Christopher Medina, Joseph Menard, Ty Miller, Reagan Mills, Benjamin Minor, Tyden Minton, Lucas Morrical, Natalie Morrical, Olivia Morrison, Kennedy Moss, Hailey Nevious, Jonah Nichols, Quintin Nowman, Aya Obeid, Xander OBrien, James Parks, Ella Perkins, Elizabeth Pierson, Emmett Powell, Isabelle Prendergast, Isabel Quiroz, Marissa Radke, Delma Ramos, Allison Rayman, Travis Rehborg, Mason Reynolds, Camila Robles-Quezada, Victor Rogers, Ashlyn Rogganbuck, Lillian Sacks, Emily Sanders-Palma, CJ Schulz, Noah Sells, Joshua Seyden, Aeryn Shelton, Cameron Shepherd, Samuel Shimmin, Kilee Sikora, Olivia Simmons, Shane Skanberg, Landin Slager, Christian Smith, Ethan Smith, Logan Smith, Vincent Soper, Lillian Stratton, SaNya Sutton, Jeri Terrell McCullum, Cameron Testa, Meckinzey Thomas, Zairie Tipsword, Alekzander Trauscht, Bobrie Tucker, Joseph Turek, Meghan Vaughn, Ryan Wehrle, Aysia Whitman, Mia Whitman, Eliot Wilkins, Nevaeh Wilson, Braydon Witthoft, Katelynn Witthoft, Caleb Woods, Braedon Wynne, Alexandra Yeates, Angelina Alequin, Paul Allegro, Matthew Allen, Leslye Armatys, Julian Aviles, Christina Bacote, Ethan Bahr, Neleh Bayne, Devon Bennett, Lathan Betourne, Sergio Bisaillon, Trenton Boswell, Jaycee Boyd, Autumn Browder, Kolton Bynum, Jeremiah Calbert, JaLynn Campbell, Nate Carlson, Mariah Carroll, Nolan Casino, Mark Castillo, Audrie Castongia, Adrienne Chinski, Trevor Cloonen, Sienna Coats, Jersey Collins, Michael Conti, Noah Coradetti, Joshua Coughlin, Luke Daniels, Brandon Dearth, Zoe DeMarah, Christian Dennison, Drake DeYoung, Claire Drake, Owen Eilts, Anthony Embry, Raven Evans Trudeau, Jonas Fernandez, Ian Ferro, Matthew Fortin, Jordan Fox, Piper Funk, Andrew Geoffrey, Cayden Ghere, Mackenzie Goebig, Jesus Gomez, Mariana Gomez, Delanee Gonzalez, Josean Gonzalez Ortiz, Kennedi Grable, Skylar Grabow, Elton Gund, Oscar Gurrola, Jessica Haberkamp, William Harder, Christina Hawkins, Gabriel Heather, Reagan Heldt, Victoria Herndon, Josephine Hodak, Aubrey Hofherr, Darry Jackson, Ashley Jensen, Alex Johnson, Charley Johnson, Josiah Jones, Mashantee Jones, Elizabeth Jordan, Zoe Jordan, Delani Karr, James Kehoe, Brooklynn Kingston, Samari Kirk, Quinton Klipp, Brayden Kuchenbacker, Nathan Lacy, Jaykob Lamb, Luke Laney, Alexandria Langreder, Mallory Larson, Jeremy Latham, Andrew LeQue, Jarell Lewis, Adria Lippold, Carson Long, Max Longtin, Caitlyn Lorek, Tariq Maiden, Vernon Malone, Hunter Manago, Sonia Martell, Kiersten Martin, Cornelius May, Reagan McKinney, Brayden McKuras, Alicia Mendez, Macy Mietzner, Emma Miller, Kimberly Montoya, Michael Moore, Kylee Morrow, Franco Munoz, Vivian Myrick, Leila Naser, Ashton Nutting, Daniel Olguin, Nadia Ordaz, Makala Partida, Ethan Penley, Antanice Perkins, Paris Perusina, Liam Peterson, Alec Phillips, Aiden Plumley, Joseph Porras, Jesse Rakauskas, Rayna Raymond, Brandon Regnier, Maeline Richardson, Kylie Rose, Angelina Rozanski, Jeannine Ruback, Adilene Russell, Brian Russow, Ainsley Sailer, Ali Salazar, Jacob Salazar, Emily Saldana, RayAnne Shaul, RyLeigh Shaul, Evan Short, Andrew Shoven, Kneiley Smith, Molly Smith, Jason Soucie, Lucas Spencer, Tyler Starr, Alena Stasiak, Addisyn Surf, Alizabeth Sylvester, Dylan Tambling, Harrel Thompson, Morgan Timm, Lillian Tyler, Easton Urban, Emily Vasquez, Rylin Warthen, Zachary Wilhoyt, Kamryn Wilkerson, Kaden Wiza, Morgan Workman, Aaliyah Wright, Alexander Wroblewski, Ava Zelhart, Ethan Zirbel, Amy Adamik, Antonio Adams, Jordyn Anderson, Julian Andrade, Anchal Ankola, Andrew Antros, Briana Badowski, Morgan Bailey, Fernando Barzallo, Jacob Bayston, Brook Belluso, Noah Boeckmann, Hailey Brooks, Anthony Buenzow, Braeden Bushman, Sophia Cain, Anahy Calderon-Phillips, Dylan Carey, Ryan Carstensen, Rosalinda Chavez, Dean Chinski, Carson Cole, Logan Conroy, Ashlyn Corbin, Aldelberto Cordova, Britney Craft-Wills, Morgan Crain, Cayla Crawford, Ashton Cross, Elliot Daniels, Cheyenne Davies, Sarrah Denton, Mason Dionne, Nathan Domont, Trinity Dunn, Cielo Dunsworth, Charlene Eads, Megan Ehmen, Kassidy Embry, Melanie Erickson, Sophia Fajardo, Robert Fetterer, Robert Field, Kendall Filanowicz, Sarah Fischer, Jacob Flores, Maxwell Fortin, Charles Fountain, Brantly Fred, Ian Friend, Delanie Garrett, Rylan George, Eliabe Gideon, Ayden Giffen, Jeffrey Gillis, Aliya Gomez, Danaizja Green, Randy Guillermo Guzman, Michael Guiney, Destiny Gunn, Jesus Guzman-Perez, Kennedy Hall, Jayse Harris, Mario Herrera, Amaya Hill, Bronson Hill, Kareena Holkar, Lilly Hove, Jarod Howard, Andrew Irvin, Gabrielle Jackson, Tatiana Jefferson, Olivia Johnson, Jamisyn Johnston, Seth Jones, Maxwell Justiz, Cody Kazupski, Anthony Kesteloot, Keegan Klipp, Candace Knitter, Ryan Koerner, Chloe Krause, Alan Landrey, Jonadab Lawson, Sophia Lazaro, Angela Leathers, Addison Lombardi, Chase Longtin, Audrey MacQueen, Andrea Mancilla, Arlana Marshall, Angel Martinez, Blake Mauriello, Joshua McGinnis, Marisa McKune, Julia McManimen, Alyssa Mehrer, Brianna Melchor, Saray Mendez, Brennan Moore, Jayonna Morphey, Kendall Mulligan, Tyler Munsterman, Brodie Neblock, Madison Noel, Kadence Norvell, Bryce Nowman, Laurel OBrien, Trevor Oster, Alexander Petrongelli, Mackenzie Pfeiffer, Gage Pierandozzi, Yarizza Pina, Samantha Porras, Alex Prairie, Natalie Prendergast, Terry Prude, Hunter Quigley, Mallory Randles, Alyxandria Rivera, Shayanne Rodriguez, Madison Rogers, Alexandra Romero, Noah Rosinski, Kyle Schmidt, Daniel Schmitt, Corinne Schwab, Lauren Schwab, Caleb Scott, Owen Serafini-Duax, Aydrianna Simmons, Alexandria Smith, Ryan Stahl, Hannah Steinberg, Hailey Sthay-Taylor, Stephanie Stump, Sydney Tambling, Piper Tapp, Luke Tsilis, Madison Tufano, Lucas Verkler, Heather Versetto, Aren Villarreal, Abery Waller, Jacob Walter, Jessica Wesolowski, Xaiver Wilhoyt, Kamarion Willis, Kyle Wojtecki, Gabriella Wolf, Kelis Woods, Angelique Zaucha, Chance Zimmerman, Benjamin Adkins, Haiden Allers, Paytyn Arends, Eric Austin, Grace Baldyga, Monica Bell, Myles Bennett, Ranulfo Bernadit, Breegan Billings, Madysen Birge, Jonathan Bisping, Rosana Bolivar, Creighton Boswell, Christian Bryant, Easton Byrne, Emma Caise, Jayden Calloway, Gage Campbell, Syanah Campbell, Benjamin Chenoweth, Evan Clark, Jacob Coiley, Nicole Corum, Ryan Curtis, Hollist Daniels, Sarah Daniels, Faith Davis, Grace Davison, Makayla Dearth, Ianna Dee, Kaylee Desler, Lani DeVelder, Sebastian DeVore, Kaitlyn DeYoung, Konner Downey-Leonard, Kalen Dunn, Jakira Ferguson, Abigail Fischer, Khloey Fisher, Alexander Fitzpatrick, Mackinzie Fly, Reilly Forman, Michael Freitas, Chantel Fuller, Kately Garcia, Morgan George, Alyssa Giacchino, Oddysey Gibson, Brandon Gleason, Fabian Gonzalez, Alexander Gordon, Isabella Goyette, Jacob Gutierrez, Kameryn Haggard, Austin Hamende, Ella Harvell, Joshua Haskell, Damien Hughes, Andrew Jasmin, Robert Johnson, Elliot Jones, Diana Kamphuis, Donald Keller, Natalia Kidd, Chloe Kietzman, Taylor Kietzman, Robert Kijewski, Giorgia Kolokythas, Benjamin Krumrie, Brooke Laakson, Kendall Lake, Ethan LaMore, Brandon Lane, Darrell Lang, Isabella Lazaro, Emma LeQue, Marin Lewis, Katherine Loving, Zachary Ludwig, Mackenzie Machalek, Ariyon Martin, Justin Martin, Halie Mathew, Amber McCarthy, Ethan McCarty, Benjamin McDorman, Marcus McGee, Charles McGuire, Aaliyah McKnight, Aanayah McKnight, Caleb Meents, Alexis Mepham, Yasmine Mohammad, Sydney Montoya, Desiree Moore, Rachel Myers, Skyler Norton, Olivia OBrien, Ryan Ornelas, Kenya Partee, Taksh Patel, Kaylee Payne, Paityn Peters, Ailyn Pineda, Brianna Pioth, Jacob Piwoni, Anthony Proce, Gage Quirk, Ava Ramos, Alexander Randak, Kaitlyn Randle, Elara Rickenberg, Sage Ritter, Matthew Rivera, Nicholas Rodriguez, Nicole Roth, Alexis Saffer, Dylan Schierholz, Daniel Schultz, Justin Siemsen, Emma Smith, Jorge Speed, Jack Spittal, Makala Spry, Keaton Stephens, Grace Strahla, Joseph Stringer, Makayla Stump, John Swaim, Isaiah Swilley, Gabrielle Teneyuca, Nicholas Thill, Brandon Trejo Gomez, Abigail Van Kley, Toby Vera, Alex Verkler, Stacie Wade, Trever Walters, Ethan Wasnea, Joseph Wasowicz, Gavin Webb, Olivia Westphal, Caris White, Kelsey White, Owen Whittington, Molly Wierer, Zachary Wilkerson, Gideon Williams and Jaden Williams-Beard.