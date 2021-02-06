Birth announcements: Feb. 6, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Bryce Mullikin and Audra Sparenberg, Gilman, girl, Hope Lynn, Jan. 18, first child.
David and Jamie Slade, Bourbonnais, girl, Francesca Jane Marie, Jan. 19, third child.
Travis and Brittany Cornell, Hoopeston, boy, Jaxon Lee, Jan. 19, second child.
Ethan and Kelsey McGrath, Manteno, boy, Pierce James, Jan. 23, first child.
Tyler and Hannah Loschen, Clifton, girl, Emma Claire, Jan. 24, second child.
Danny and Jena Haduch, Bourbonnais, boy, Daniel Alan, Jan. 26, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Nicholas and Dominique Mascolo, Bradley, girl, Scarlett Renee, Jan. 18, second child.
David Jones and Shiane McCoy, St.Anne, girl, Maelynn Ruth, Jan. 18, third child.
Kobe Gall and Natalie Ward, Kankakee, boy, Maverick, Jan. 18, first child.
Dwight and Roseann Wyeth, Bonfield, boy, Ian Ray, Jan. 19, second child.
Rikki and Josh Martin, Bradley, girl, Claire Lorraine, Jan. 19, first child. The mother is the former Rikki Cupp.
Robert and Denise Denny, Peotone, boy, Brecken David, Jan. 19, third child.
Qunesha Carter, Kankakee, boy, Makai Royce, Jan. 20, first child.
Korie and Peter Worth, Kankakee, girl, Willow Genevieve, Jan. 21, first child. The mother is the former Korie Haug.
Cheyanne Ibarra, Manteno, girl, Moira Rose, Jan. 21, second child.
Zach and Kristin Kohlmeier, Bourbonnais, girl, Iris Elizabeth, Jan. 21, second child.
Chalondra James, Kankakee, boy, Chaise Eugene, Jan. 22, second child.
Joshua Swann and Erica Hartman, Kankakee, girl, Delilah Marie Hope, Jan. 22, third child.
Stephen Irby and Lindsay Wolfe, Watseka, girl, Sophia Lynn, Jan. 23, first child.
Brad Preston and Justyne Kirchner, Kankakee, boy, Jaxton Jennings, Jan. 23, second child.
Rolando Rodriguez and Maria Tapia, Pembroke Township, boy, Rolando, Jan. 23, third child.
Cody and Sarah Schoon, Gilman, girl, Elizabeth Justine, Jan. 24, first child. The mother is the former Sarah Cheffer.
Keith Crawford and Lauren Johnson, Pembroke Township, boy, Kayden Keng, Jan. 24, second child.
Joshua Mercede and Jacqueline Sanchez, Bradley, boy, Lorenzo Dominic, Jan. 24, second child.
Oscar Medina and Maia Andrade Villagomez, Kankakee, boy, Emmanuel, Jan. 24.
Erik and Hannah Watley, Bourbonnais, girl, Maycie Rose, Jan. 26, second child.
Andre Robertson and Precious Browning, Kankakee, girl, Ava Za’Nee, Jan. 25, second child.