Beecher High School honor roll released

Beecher High School’s first semester honor roll has been released.
High honor roll
<strong>Seniors</strong> — Jake Alcott, Adedayo Bamgbose, Dylan Boley, Madelyn Boley, Autumn Brys, Emily Cappello, Samantha Cappello, Michael Carr, Sara Casino, Faith Curran, Olivia Darabaris, Gwendellyn Doctor, Samantha Doctor, Evelyn Eckhardt, Heidi Greer, Belinda Hermosillo, Alyssa Hon, Jason Janz, Ryan Jones, Aiden Kraus, Mekenzie Kuhlman, Ryan LeBlanc, Alondra Martinez, Gianna Martinez, Brittney Mazurek, Nicholas Noles, Eilish O’Rourke, Isabella Olson, Brianna Pacelli, Emily Palmisano, Carson Pevion, Julianna Picicco, Grace Ruckman, Luz Sandoval, Bailey Schmidt, Marissa Sebastian, Brady Serafin, Daniel Soch, Savanna Sparenberg, Emma Swanson
<strong>Juniors</strong> — Steven Adam, Zander Allen, Rebecca Andresiunas, Tyler Andresiunas, Carmen Arroyo, David Arroyo, Angelina Athanasopoulos, Jake Barkus, Amelia Barron, Bryce Beck, Justin Benck, Megan Berkley, Cullen Berry, Ann Bingham, Seth Cackowski, Christopher DeFrank, Christina DeVries, Ashley Ellerson, Abigail Fernandez, Dylan Forsythe, Collin Gesswein, Caden Gliva, Cody Graniczny, Annalise Hassan, Austin Hauser, Emily Heber, Kylie Hodac, Jasmine Howell, Emilee Huenerberg, Isabella Imhof, Jared Jennings, Julia Jennings, Joseph Kain, Aniya Killis, Christopher Martin, Emily McGregor, Samantha Menzyk, Talia Messana, Isabel MontesdeOca, Madison Moore, Alyssa Oldenburg, Madelynne Oppenhuis, Phoebe Ouellette, Aidan Powell, Morgan Rakowski, Bethanni Ramsey, Mallory Roper, Abigail Shepard, Grace Shepard, David Slay, Andrew Smith, Cheyanna Stluka, Trenton Struzynski, Caelyn Thorpe, Vincent Tipton, Therin Tuttle, Payton Van Ness, Russell Ward, Daniel Williams
<strong>Sophomores</strong> — Sydney Bonham, Trinity Bonham, Kylie Cook, Olivia Del Rio, Alyssa Dillinger, Lola Eckhardt, Kayla Eickmann, Jacob Farrar, Olivia Flores, Michael Gaidar, Zachary Gorcowski, Jacob Graniczny, Tabitha Gregory, Kent Hartig, Lucas Henchel, Olivia Hodac, Ethan Jacobs, Kendall Kasput, Riley Keating, Kamryn Koontz, Ashton Kraus, Jacob Kypuros, Ava Lindow, Adrian Llamas, Morgan Magruder, Vincent Messana, Carly Paulmeier, Gavin Peterson, Steven Sadus, Abby Sippel, Ethan Turney, Chloe Zurek
<strong>Freshmen</strong> — Alexis Barkus, Katelyn Bol, Nathan Diachenko, Julieta Dominguez, Jessica Ellerson, Gianna Fasano, Ariana Fernandez, Olivia Geringer-Spagnola, Jack Hayhurst, Andrew Hering, Troy Hoekstra, Cynthia Hon, Jacob Janz, Cadence Johnson, Emma Johnson, Katelyn Jones, Keira Jones, Samantha Kain, Maddison Kelley, Hayden Kettmann, Taylor Killis, Zamara Killis, Makenzie Krupa, Saffron Loonam, Aaralyn Martinez, Adyn McGinley, Brandon Moffitt, Ethan Mohr, Hayden Mohr, Skyler Murdoch, Ethan Palmisano, Ricardo Rodriguez, Natalie Rossi, Ethan Rydberg, Mason Sadus, Anthony Sebastian, Adam Snell, Trevor Stout, Emma Tiltges
Honor roll
<strong>Seniors</strong> — Emily Creed, Jose Fernandez, Anthony Graham, Ryley Knapp, Joseph Ledford, Laicey Livak, Morgan Walsh
<strong>Juniors</strong> — Alison Damsch, Mitchell Landis, Giselle Lopez, Gabriella Maurizi, Olivia Mondello, Cameron Paulmeier, Rhiannon Saller
<strong>Sophomores</strong> — Averie Austin, Aileen Canchola, Hannah Cartwright, Kevin Girard, Ethan Graham, Andre Kellum, Eric Klekot, Morgan McDermott, Daniel Monarrez, Brooke Reardon, Janie Rosales, Abbygail Schrimsher
<strong>Freshmen</strong> — Quinton Allen, William Austin, Fabiola Barraza, Adriana Cabrera, Tyler Cochrane, Caitlin Gill, Anthony Giovane, Zackary Johnson, Niklas Koralewski, Kayden Stone