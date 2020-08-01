Denault 90th Birthday

Connie Denault, of Bradley, is celebrating her 90th birthday. She was born Aug. 4, 1930, in Kankakee. Her family would like to honor her with a card shower. Please send cards to her at Room 306, C/O Aperion Care, 650 N. Kinzie Ave., Bradley, IL 60915.
She has enjoyed many hobbies during the years, but her greatest passion was raising her 14 children who are: Levern (Vicki) Denault, of Herscher; Wanda Warman, of Peotone; Mary Latta, of North Carolina; Peter (Diane) Denault, of Herscher; Damian (Mary) Denault, of Wisconsin; Grace (Mark) Troyer, of Florida; Becky (Brian) Berger, of Herscher; Monica (Rick) Decorie, of Cissna Park; Angelia (Ed) Jones, of Texas; Ralph (Pat) Denault, of Melvin; Frieda Boyd (deceased); Lyle Denault, of Cissna Park; Betty (Mark) Chapman, of Bonfield; and Mark (Tammy) Denault, of Herscher.
Connie has 63 grandchildren, 88 great-granchildren and one great-great-grandchild.