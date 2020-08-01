Denault 90th Birthday

Shaw Local

People

By Daily Journal

Connie Denault, of Bradley, is celebrating her 90th birthday. She was born Aug. 4, 1930, in Kankakee. Her family would like to honor her with a card shower. Please send cards to her at Room 306, C/O Aperion Care, 650 N. Kinzie Ave., Bradley, IL 60915.

She has enjoyed many hobbies during the years, but her greatest passion was raising her 14 children who are: Levern (Vicki) Denault, of Herscher; Wanda Warman, of Peotone; Mary Latta, of North Carolina; Peter (Diane) Denault, of Herscher; Damian (Mary) Denault, of Wisconsin; Grace (Mark) Troyer, of Florida; Becky (Brian) Berger, of Herscher; Monica (Rick) Decorie, of Cissna Park; Angelia (Ed) Jones, of Texas; Ralph (Pat) Denault, of Melvin; Frieda Boyd (deceased); Lyle Denault, of Cissna Park; Betty (Mark) Chapman, of Bonfield; and Mark (Tammy) Denault, of Herscher.

Connie has 63 grandchildren, 88 great-granchildren and one great-great-grandchild.