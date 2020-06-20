Students achieve honor roll status

Bradley-Bourbonnais Community High School honor roll for the spring semester:
<strong>Seniors</strong>
Tyler Adams, Daniel Aguilar, Isaiah Aldridge, Diego Alejandre, Angelina Alequin, Paul Allegro, Torrence Andrews, Anthony Aquino, Julian Aviles, Christina Bacote, Kaden Baron, Tyler Bates, Neleh Bayne, Kyle Beemster, Devon Bennett, Abigale Bertrand, Adrein Bisaillon, Sergio Bisaillon, Trenton Boswell, Jaycee Boyd, Brynna Brady, Jonathan Brazzale, Nate Carlson, Miranda Carmack, Rylan Carpenter, Lundynn Carrell, Mariah Carroll, Nathan Chazinski, Dylyn Chen, Anthony Chouinard, Trevor Cloonen, Sienna Coats, Keegan Cole, Michael Conti, Noah Coradetti, Tyler Corona, Andrew Coughlin, Maylee Cox, Christian Curtis, Luke Daniels, Isaiah Davis, Treden Davis, Aiden Delude, Zoe DeMarah, Christian Dennison, Aiden Dersien, Anthony Embry, Aiden English, Ilse Espinosa, Raven Evans-Trudeau, Ian Ferro, Melody Foreman, Jordan Fox, Riley Fozzard, Owen Freeman, Aja Fulcher, Piper Funk, Josefina Garcia, Andrew Geoffrey, Cayden Ghere, Arthur Giffen, Jesus Gomez, Mariana Gomez, Delanee Gonzalez, Josean Gonzalez Ortiz, Skylar Grabow, Ethan Gray, Jessica Haberkamp, Elaine Hanahan, Victoria Herndon, Jacob Hill, Josephine Hodak, Adrianna Johnson, Alex Johnson, Josiah Jones, Elizabeth Jordan, Zoe Jordan, Delani Karr, James Kehoe, Thomas Kelly, Brooklynn Kingston, Samari Kirk, Quinton Klipp, Kyzer Knauth, Brayden Kuchenbacker, Sakshi Kulkarni, Noah Lacy, Jaykob Lamb, Luke Laney, Alexandria Langreder, Mallory Larson, Jeremy Latham, Mason Leidecker, Andrew LeQue, Adria Lippold, Carson Long, Max Longtin, Alezander Lopez, Anthony Lopez Serna, Alicia Lowery-Matuszewski, Tariq Maiden, Vernon Malone, Hunter Manago, Nathan Marcotte, Itzel Martinez, Elayna Marynchak, Ethan Mathews, Cornelius May, Kaylee McFarlane, Brayden McKuras, Allexsis Micetich, Macy Mietzner, Carlie Miller, Michael Moore, Dylan Morris-Harter, Kylee Morrow, Mia Mulder, Nickolas Mullett, Franco Munoz, Leila Naser, Mason Neal, Abbie Ownbey, Bryan Page, Paris Perusina, Johnathan Peterson, Liam Peterson, Alec Phillips, Alexander Phipps, Angelina Pizano, Ethan Pizano-Calderon, Jesse Rakauskas, Christian Ramirez-Gonzalez, Steven Rasinskis, Chloe Ravesloot, Rayna Raymond, Brandon Regnier, Zoe Regnier, Madden Rice, Eric Richardson, Lauryn Rivera, Ethan Rodgers, Jonathan Rodriguez, Michael Rodriguez, Jahvonne Rolle, Kylie Rose, Adilene Russell, Ali Salazar, Emily Saldana, Diego Salgado, Gabriel Sasek, Cameron Schmitz, Christopher Shapiro, RayAnne Shaul, RyLeigh Shaul, Arissa Shelton, Evan Short, Andrew Shoven, Aidan Showers, Nicholas Slager, Amare Smith, Benjamin Smith, Kneiley Smith, Molly Smith, Sarah Somers, Andrew Sowles, Lucas Spencer, Alizabeth Sylvester, Dylan Tambling, Nicholas Tavoletti, DMitre Thomas, Max Thompson, Morgan Timm, Gabby Torres, Michael Townsend, Emily Vasquez, Ethan Vent, Peyton Wade, Rylin Warthen, Trenton Watson, Delaney Wessel, Zachary Wilhoyt, Alexander Wroblewski, Ava Zelhart, Steven Zilske and Ethan Zirbel.
<strong>Juniors</strong>
Destiny Adams, Emma Aguirre, Ayden Aldridge, Jordyn Anderson, Julian Andrade, Jorge Andrade Gutierrez, Emily Avalos, Briana Badowski, Luke Bagg, Morgan Bailey, Fernando Barzallo, Gianna Basile, Alejandra Basulto Velazquez, Reece Baxter, Brook Belluso, Mya Bennett, Jackson Binner, Gabrielle Bradley, Emma Bretveld, Hailey Brooks, Tiara Brooks, Anthony Buenzow, Kevin Buhr, Braeden Bushman, Ashton Campbell, Ryan Carstensen, Rosalinda Chavez, Logan Conroy, Ashlyn Corbin, Aldelberto Cordova, David Cowger, Britney Craft-Wills, Ashton Cross, Elliot Daniels, Cheyenne Davies, Sydney Davies, Malea Davis, Sarrah Denton, Grayson Dexter, Mason Dionne, Cielo Dunsworth, DonYesha Eggleston, Megan Ehmen, Alex El, Kassidy Embry, Melanie Erickson, Angelina Fairrow, Sophia Fajardo, Gage Fann, Daymarrion Faulkner, Brandon Feipel, Robert Fetterer, Robert Field, Jacob Flores, Charles Fountain, Bailey Foy, Brantly Fred, Ian Friend, Reannan Gall, Zeiri Garduno, Delanie Garrett, Rylan George, Eliabe Gideon, Ayden Giffen, Michael Giles, Aliya Gomez, Alexandra Gonzalez Perez, Donovan Goodchild, Carter Graeber, Danaizja Green, Randy Guillermo Guzman, Michael Guiney, Destiny Gunn, Jesus Guzman-Perez, Makayla Hahn, Kennedy Hall, Megan Hanahan, Cameron Hansel, Jayse Harris, Connor Harvell, Hailley Helsel, Brayan Hernandez, Brandon Herr, Mario Herrera, Kareena Holkar, Lilly Hove, Daniel Ing, Andrew Irvin, Gabrielle Jackson, Tatiana Jefferson, Kode Johnson, Olivia Johnson, Sarah Johnson, Tori Johnson, Makayla Jones, Seth Jones, Blake Keeton, Gregory Kempf, Andrew Kesteloot, Anthony Kesteloot, Tyler King, Keegan Klipp, Candace Knitter, Ryan Koerner, Chloe Krause, Alan Landrey, Ashton Laneville, Jonadab Lawson, Alexander Little, Austin Little, Ethan Long, Kahsha Long, Carter Longtin, Chase Longtin, Audrey MacQueen, Shawn Malone, Andrea Mancilla, Angel Martinez, Madysen McCullough, Connor McDowell, Joshua McGinnis, Ethan McGrath, Geoffrey McKenzie, Marisa McKune, Julia McManimen, Alyssa Mehrer, Brianna Melchor, Jackson Memenga, Saray Mendez, Thomas Merrow-Winters, Hallie Miller, Lydia Miller, Jayonna Morphey, Justin Mullady, Kendall Mulligan, Tyler Munsterman, Rebecca Myers, Brodie Neblock, Sadie Nobis, Madison Noel, Jordan Nowicki, Bryce Nowman, Kathryn Orvis, Trevor Oster, Victoria Osuchowski, Anthony Padilla, Eunhan Park, Briyan Pereda, Melynda Perez, Alyssa Petersen, Alexander Petrongelli, Mackenzie Pfeiffer, Alex Ponce, Samantha Porras, Natalie Prendergast, Terry Prude, Hunter Quigley, Liliana Quiroz, Dashawn Rahman, Zander Regnier, Sydney Reiniche, Cayla Robbins, Brayden Rodgers, Madison Rogers, John Benjamin Rojo, Noah Rosinski, Elyse Sais, Ruby Sanchez, Nicholas Sandberg, Noah Scheller, Kyle Schmidt, Daniel Schmitt, Erin Schoiber, Ayden Schroeder, Elaine Schultz, Trenton Schultz, Emma Schumann, Lauren Schwab, Alissea Schwass, Owen Serafini-Duax, Aydrianna Simmons, Ryan Stahl, Mason Stearns, Zach Steffensen, Stephanie Stump, Piper Tapp, Jordyn Taylor, Alyson Thomas, Luke Tsilis, Heather Versetto, Adrian Villafuerte, Aren Villarreal, Abery Waller, Trevor Walling, Jonah Warmoth, Jocelyn Weerts, Gevon Wesley, Jessica Wesolowski, Camoryn White, Xaiver Wilhoyt, Anykah Wilkins, Connor Willett, Caige Williams, Carleesha Willis, Kamarion Willis, Kyle Wojtecki, Gabriella Wolf, Coby Woods, Brodie Wright, Lillian Wunsh and Angelique Zaucha.
<strong>Sophomores</strong>
Haiden Allers, Jessica Anderson, Jalen April, Paytyn Arends, Cristian Arvia, Eric Austin, Grace Baldyga, Elvis Barzallo, Arianna Belcher, Monica Bell, Myles Bennett, Sophie Benson, Ranulfo Bernadit, Nicolas Beyer, Breegan Billings, Madysen Birge, Braiden Bohlmann, Creighton Boswell, Morgan Bradley, Jacob Brzeszkiewicz, Easton Byrne, Lauren Cain, Emma Caise, Abby Caldwell, Quinlan Carrell, Benjamin Chenoweth, Carson Chisum, Evan Clark, Chandler Cox, Delaney Cox, Asya Crossley, Steven Crubaugh, Ryan Curtis, Faith Davis, Makayla Dearth, Ianna Dee, Kaylee Desler, Sebastian DeVore, Kalen Dunn, Erika Duran, Jakira Ferguson, Abigail Fischer, Alexander Fitzpatrick, Valeria Flores, Mackinzie Fly, Austin Folgers, Michael Freitas, Salis Fulcher, Ethan Geistwhite, Jordan Georgelos, Alyssa Giacchino, Oddysey Gibson, Brandon Gleason, Fabian Gonzalez, Isabella Goyette, Noah Gustafson, Jacob Gutierrez, Oscar Guzman, Kameryn Haggard, Austin Hamende, Anna Hammes, Ella Harvell, Damien Hughes, Emma Irwin, Angela Jackson, Andrew Jasmin, Allysiah Johnson, Elliot Jones, Kearis Jones, Diana Kamphuis, Clayton Keller, Donald Keller, Taylor Kietzman, Miles Klimzak, Joseph Knapp, Abigail Koziol, Benjamin Krumrie, Kendall Lake, Keegan Lambert, Ethan Lamore, Brandon Lane, Darrell Lang, Quinton Lawrence, Tyler Legan, Emma LeQue, Edward Lohman, Hector Lomeli, Gabriella Longtin, Zachary Ludwig, Angel Lunsford, Diamond Mancilla, Kamden Marcotte, Ariyon Martin, Justin Martin, Jaylene Martinez Rosas, Michelle Martinez Ruiz, Ethan McCarty, Benjamin McDorman, Marcus McGee, Aaliyah McKnight, Aanayah McKnight, Alexis Mepham, Yasmine Mohammad, Sydney Montoya, Rebel Neyhart, Olivia OBrien, Wyatt Olson, Ryan Ornelas, Kenya Partee, Taksh Patel, Paityn Peters, Ailyn Pineda, Jacob Piwoni, Anthony Proce, Lynn Pursley, Tabitha Qualls, Porsha Randall, Stephen Rayman, Elara Rickenberg, Sage Ritter, Anahbel Robbins, Nicholas Rodriguez, Tabitha Sailer, Andrew Schorch, Elliot Schouten, Daniel Schultz, Justin Siemsen, William Skalon, Abigail Smith, Emma Smith, Jorge Speed, Jake Spoon, Makayla Stump, Michael Stump, John Swaim, Isaiah Swilley, Gabrielle Teneyuca, Omarien Terrell Sherrod, Zander Threm, Brandon Trejo Gomez, Saul Trujillo Rodriguez, Blake Vagt, Edwin Velazquez, Alex Verkler, Christopher Vinardi, Trever Walters, Ethan Wasnea, Joseph Wasowicz, Gavin Webb, Olivia Westphal, Caris White, Kelly White, Kelsey White, Daishia Whiters, Owen Whittington, Zachary Wilkerson, Gideon Williams, Jaden Williams Beard, Katy Wilson, Benjamin Wroblewski, Kaitlyn Young and Jacob Zwiener.
<strong>Freshmen</strong>
Nathaniel Adams, Jeysabel Adorno, Lillyan Aguilera, Lila Altman, Joseph Anders, Emily Aquino, Nicholas Avignone, Kylan Baron, Gavin Barton, Rorie Bartucci, Megan Beaulieu, Jenna Bennett, Cole Bertrand, Kobe Beseke, Erik Bjelke, Josiah Blair, Joshua Bleyle, Seth Boeckmann, Kyle Bolda, Hailey Bosgraaf, Dalton Boswell, Austin Botica, Owyn Brewer, Boston Brooks, Jakob Brown, Olivia Brown, Jaxon Buck, Mary Buckman, Jonna Buenzow, Andrea Burge, Adam Bush, MaKeya Butler, Derek Byrd, Kristina Cohoon, Najee Comer, Nicholas Coon, Joanna Cortes Vargas, Gaetana Davis, Kaylee Davis, Robert Dearth, Aidan Demarah, Cedric Dunn, Riley Ebersole, Caitlyn Edwards, Jakson Elliott, Jaden Escobedo Solis, Hunter Evans, Sydney Faford, Madisen Fahnestock, Liberty Fortin, Isabella Fritz, Alex Gadbois, Mia Gallagher, Brian Garcia, Taylor Garcia, Andy Garrett, Hunter Glassford, Juan Godinez, Ricardo Gonzales-Perez, Hector Gonzalez, Kiyah Gonzalez, Edward Gray, Hailey Greenfield, Kaleigh Griffin, Aden Hall, Kristin Hampton, Chloe Handy, Ronald Haney, Ellie Hansen, Victoria Harle, Shalom Hart, Joshua Haskell, Austin Hewitt, Mason Hilliard, Steffen Hilsenhoff, Brianna Hitz, Amber Hovey, Trystian Hughes, Connor Hults, Matthew Jensen, La Naeja Johnson, Destiny Jones, Dylan Jones, ParKera Jones, Jeremy Kaplar, Maxwell Karraker, Mason Kaskie, Kaden Knauth, Julia Knitter, Rylie Kurtz, Jordan Lamatsch, Hunter LeClaire, Todd LeQue, Felicity Lilienthal, Emily Lotz, Austin Lucas, Onie Maisonneuve, Jordan Martell, Jaecie Martinez, Matthew Marzke, Benjamin Mathews, Maubrey Ycel Raffaella Matibag, Adelynn McBurnie, Reese McCord, Kathlyn McGinnis, Daniel McGrady, Katelyn Mendez, Luis Mendez, Alyssa Miller, Samantha Miller, Marissa Minyard, Katherine Mize, LaKeivis Moton, Angelina Munoz Suarez, Caden Munsterman, Kristopher Murphy, Kevin Nelson, Olivia Nelson, Harmony Oden, David OMalley, James Osberg, Gavin Paquette, Luke Penley, Odin Perdomo, Natalie Petrongelli, Thomas Pfrommer, Ethan Piacenti, Alexis Pierson, Connor Ponton, Shelby Potter, Samuel Powers, Andre Price, Anthony Price, Patrick Prosser, Aiden Randall, Steven Raymond, Samantha Reiniche, Samuel Renchen, Dawson Rockert, Karina Rodarte, Alexander Rodriguez, Hailey Rosenbrock, Grace Rosinski, Nicole Roth, Kyle Ruman, Ethan Ryan, Alyssa Salgado, Alexander Sample, Miguel Sanchez, Yajaira Sanchez, Nimiahn Santos, Tyler Schiltz, Brian Schmitt, Kyle Schmitz, Nathaniel Schultz, Aubrey Schwartz, Hannah Scroggins, Christian Serna, Arath Serrano, Sydney Shelton, Gabriel Shepard, Naomi Shepard, Annabelle Sikma, Merilu Skibins, Alexa Smothers, Austin Spacht, Grace Stark, Jayden Steward, Daniel Stewart, James Stokes, Joseph Stringer, Hope Tapp, Terell Troupe, Terrance Troupe, Ryland Tucker, Rheese Tufano, Mariana Valadez, Jailein Valerio, Cameron Vitton, Adam Weedon, Jenna Wendlick, Jenna Wheeler, Tyleah Whitlow, Amanda Williams, Caleb Williams, Kayla Williams, Vincent Williams, Jeremiah Wilson Rosenthall, Zachary Wirtz, Justin Wurster, Joel Yarno, Reed Young, Indy Zelasko and Aidan Zens.