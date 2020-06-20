BBCHS names students to high honor roll

Bradley-Bourbonnais Community High School high honor roll for the spring semester:
<strong>Seniors</strong>
Evan Aarns, Lillian Adkins, Bryan Aldridge, Olivia Alejandro, Matthew Allen, Riley Arseneau, Ethan Bahr, Nicholas Baker, Caleb Barclay, Kayla Bass, Nolan Bassett, Bernadette Bernadit, Lathan Betourne, Abigail Betterton, Jocelyn Boswell, Audrey Boudreau, Sydney Brooks, Autumn Browder, Jeremiah Calbert, Jessica Calderon-Phillips, JaLynn Campbell, Roan Cannon, Kaden Capps, Carly Carrigan, Loren Carson, Nolan Casino, Audrie Castongia, Adrienne Chinski, Caidon Chisum, Alyssa Cieslik, Jose Cintora, Alexis Clary, Joshua Clifton, Jersey Collins, Evan Contreras, Brandon Corona, Paola Corzo, Joshua Coughlin, Devon Cowger, Tiffany Culp, Brandon Dearth, Michael DeCarlo, Fiona Degedeh, Jack Deschand, Adam Despain, Drake DeYoung, Abraham Diaz, Emma Dmitrasz, Yoely Dominguez, Alexis Douglas, Brian Douglas, Jori Dowling, Claire Drake, Ella Drury, Owen Eilts, Matthew Fortin, Samuel Gadde, Elijah Gerretse-Balek, Theodore Giannakopoulos, Mackenzie Goebig, Benjamin Goering, Alejandra Gomez, Kennedi Grable, Gregory Gray, Levi Greenlee, Hannah Grimm, Lauren Gross, Elton Gund, Kendall Hanson, William Harder, Gabriel Heather, Madeline Heil, Taylor Hirt, Joseph Hoffman, Alexandria Hooker, Carmen Houde, Miracle Houston, Nicole Huffaker, Jason Illum, Ashley Jensen, Kylie Jensen, Charley Johnson, Leah Johnson, Natalie Johnson, Mashantee Jones, Lauren Kiger, Owen Kolitwenzew, Mia Kravitz, Nathan Lacy, Genevieve Lamie, Wesley Latham, Anna Ligthart, Sophia Longtin, Caitlyn Lorek, Leslie Lovell, Maxwell Mallindine, Sonia Martell, Kiersten Martin, Kennedy McCall, Reagan McKinney, Naythan McKuras, Holden McMullen, Alicia Mendez, Cody Metzger, Mackenzie Meyering, Jonathan Meza, Emma Miller, John Molina, Kimberly Montoya, Abigail Moore, Tori Mulder, Vivian Myrick, Mallory Ninis, Luke Noble, Chloe Oberg, Daniel Olguin, Emilia Ordaz, Jay Patel, Riley Patterson, Antanice Perkins, Elle Pinnow, Aiden Plumley, Joseph Porras, Kyler Pralle, Maya Proctor, Reagan Provost, Izabella Rauch, Jeremiah Renchen, Maeline Richardson, Grace Richter, Alexandra Rieder, Liberty Rivard, Izaiah Roach, Maelyn Roach, Tara Rodgers, William Roney, Gabrielle Rounds, Alyssa Russow, Brian Russow, Ainsley Sailer, Larrigan Saindon, Jacob Salazar, Cole Schmidt, Weston Sendra, Teagan Shear, Alexander Sheely, Jenna Shomaly, Skylar Sims, Jayden Smith, Luke Smith, Nicole Solick, Jason Soucie, Ethan Spacht, Kate Spittal, Tyler Starr, Alena Stasiak, Ayden Steelman, Brianna Steffensen, Gabriel Sterk, Micah Swilley, Rylie Swinford, Harrel Thompson, Ceara Tiffany, Samantha Tomic, Lillian Tyler, Easton Urban, Shyam Vachhani, Karley Vahl, Seay Van Kley, John Vana, Layla Wade, Grant Washington, Alexandria Watson, Nevaeh Watson, Tristan Wazny, Finley Westover, Sebastian White, Alexandria Wilfong, Kamryn Wilkerson, Jason Williams, Ethan Woodrum, Morgan Workman, Aaliyah Wright, Lillian Yuska and Katrina Zettergren.
<strong>Juniors</strong>
Cameron Abbott, Amy Adamik, Antonio Adams, Kennedy Allen, Anchal Ankola, Emma Bartucci, Collin Beland, Evyn Berry, Brooklyn Billings, Noah Boeckmann, Keira Botica, Haylee Bradford, Hailey Brady, Anahy Calderon-Phillips, Danna Cervantes, Dean Chinski, Elle Coats, Carson Cole, Kyndyll Contreras, Ian Coon, Emma Corbus, Andrew Crawford, Cayla Crawford, Detric Dee, Devin Denoyer, Ella DeYoung, Nathan Ducharme, Abigail Elliott, Jason Emme, Shane Evans, Kendall Filanowicz, Sarah Fischer, Dylan Forgue, Frank Fouts, Lillian Garcia, Jeffrey Gillis, Anel Gomez, Dakota Gordon, Payton Graham, Matthew Guiney, Brenden Hartman, Samantha Hassett, Chloe Hofer, Jarod Howard, Soraya Huddleston, Jamisyn Johnston, Maxwell Justiz, Cody Kazupski, Hailey Keast, Madison Kelly, Abbygail Knapp, Gianna Kohl, Anthony Lazaro, Sophia Lazaro, Angela Leathers, Jacob Lehman, Addison Lombardi, Blake Long, Lindsey Long, Grace Lotz, Nola Lovell, Katherine Lux, Kaleb Madsen, Andrew Mann, Sydney Marcukaitis, Monique Martinez, Jaycie McLean, Mary Memenga, Brennan Moore, Sara Morales, Landon Morrical, Catherine Mountain, Nicolas Murukas, Alyssa Norfleet, Christina Oakes, Laurel OBrien, McKay Orwig, Jaylen Patel, Yash Patel, Jamie Payne, Madison Penrod, Sofia Pigato, Yarizza Pina, Maiya Pontious, Alex Prairie, Gianna Randazzo, Nathanael Randle El, William Reeths, Alison Richards, Alyxandria Rivera, Mark Robinson, Alexandra Romero, Zachary Scheiwiller, Erin Schilaci, Lyndsay Joe Schripsema, Caleb Scott, Makenzie Shride, Avery Simmons, Julia Simon, Hayden Skanberg, Chloe Skoumal, Cooper Skoumal, Thomas Slamecka, Alexandria Smith, McKenna Smith, Reegan Smith, Daniel Sorich, Brock Spaulding, Jmya Spaulding, Cheyenne Spuehler, Hannah Steinberg, Sydney Tambling, Lily Tanner, Laura Andrea Tejero, Hanna Thompson, Makaya Tipsword, Laci Tongue, Britney Tran, Christopher Traylor, Madison Tufano, Ally VandenHout, Lucas Verkler, Madison Walker, Tess Wallace, Jacob Walter, Caleb Whalen, Kacey Whitten, Tinlee Woods, Jennifer Zarate and Selina Zhang.
<strong>Sophomores</strong>
Benjamin Adkins, Matthew Anderson, Matthew Anderson, Alaina Bahr, Olivia Blanchette, Sidney Boggess, Rosana Bolivar, Lily Bruner, Abigail Bush, Erik Canseco, Emily Carroll, Jailyn Chavez, Nicole Chavez, Bethany Clifton, Tyler Cole, Kylie Corral, Nicole Corum, Brayden Cousins, Isabella Cullins, Kyle Dailor, Brendan Dalcanton, Hollist Daniels, Sarah Daniels, Grace Davison, Aditya Desai, Lani DeVelder, Kaitlyn DeYoung, Annabella Dickenson, Konner Downey-Leonard, Jackson Drake, Hunter Dupuis, Nathaniel Evans Trudeau, Zoey Fischer, Alexis Fisher, Khloey Fisher, Flower Foreman, Reilly Forman, Mackenzie Franzen, Chantel Fuller, Diya Gandhi, Kately Garcia, Morgan George, Isabella Gernon, Kathleen Gillis, Sydney Goering, Brenda Gonzalez, Alexander Gordon, Gretchen Gray, Mia Greenley, Cassidy Gregory, Mary Henderson, Joshua Henneike, MaryElena Heyen, Connor Hinkleman, Darrell Hipple, Collyn Hopkins, Hannah Hudgins, Callie Huffman, Brice Ingram, Zachary Jenkins, Evan Jensen, Graham Johnson, Robert Johnson, Maxwell Johnston, Sydney Kane, Kennedy Kaufman, Grant Kelly, Avery Kemp, Prestyn Kent, Natalia Kidd, Robert Kijewski, Payton Kohl, Giorgia Kolokythas, Dakota Kozuch, Austin Lagesse, Isabella Lazaro, Justin Lewis, Marin Lewis, Katlyn Lind, Kyle Lovell, Katherine Loving, Mackenzie Machalek, Emma March, Mikayla Martinez, Elizabeth Martins Mensah, Halie Mathew, Amber McCarthy, Alyssa McCord, Madelyn McIntyre, Caleb Meents, Alexis Molina, Maria Molina Barrera, Emma Moore, Cal Mulder, Thomas Musgrave, Rachel Myers, David Mysiuk, Elizabeth Nojd, Skyler Norton, Camryn Nuesse, Zane Ortega, Nichole Osenga, Johanna Palomar, Andrew Passwater, Kaylee Payne, Kennedi Pepin, Tatyana Phillips, Sophia Pinski, Brianna Pioth, Caylie Plechaty, Kiara Pralle, Jack Priller, Sloane Provost, Natalie Quinlan, Gage Quirk, Sydney Quiroz, Mykenzie Raetz, Alexander Randak, Kaitlyn Randle, Tatum Reddy, Maci Rehborg, Mia Reid, Theodore Rounds, Noah Ruch, Alexis Saffer, JaLynn Salgado, Madelyn Shear, Conner Skoumal, Anna Slaby, Madison Snoreck, Isabel Spacht, Annie Speiser, Jack Spittal, Makala Spry, Lillian Stanglewicz, Zachary Starr, Anna Stephens, Grace Strahla, Anthony Sykes, Thomas Sztuba, Addison Talbot, Nicholas Thill, Shreeta Vachhani, Mackenzie Valdivia, Abigail Van Kley, Aaliyah Varela, Toby Vera, Stacie Wade, Molly Wierer, Danae Williams, Paul Williams, Jacob Wolf, Emmet Wolff, Kaya Wood Bridges, Brianna Wynne and Mattigan Yuska.
<strong>Freshmen</strong>
Hunter Abrassart, Jazmyn Ahlstrom, Courtney Allen, DAngelo Alvarado, Jillian Basile, Colleen Bassett, Paulyn Bernadit, Leon Berry, Alexander Betterton, Kaylee Billington, Jordan Bishop, Chase Bouck, Dakota Brooks, Reece Brown, Keegan Brumitt, Brandon Calderon Carmona, Hannah Campbell, Brenna Castillo, David Chen, Abigail Chinski, Andrew Chmielewski, Megan Clifton, Grey Corbus, Maria Corzo Roberti, Molly Countryman, Lucas Cousin, Ariel Denton, Maguire Domanszky, Marcus Domont, Kayla Ducharme, Joshua Dunbar, Kaitlyn Dunn, Mya Eason, Angel Ervin, Alondra Esparza, Evelyn Evans, Isaac Fabbro, Shaylin Fann, Jack Fetterer, Kyzhe Foy, Jacob Fritz, Emilee Furgal, Thomas Gabe, Jordan Garbaciak, Abigail Geoffrey, Grayson Gonski, Keelan Hansgen, Jason Hartsfield, Jamaira Hennessy, Emma Hill, Cameron Hinderliter, Isabelle Hosek, Sarah Hourihan, Kyle Huffaker, Courtney Hunter, Hanna Hustedt, Hunter Huston, Mallory Januski, Carlie Jenkins, Tyler Jensen, Jolie Keith, Madison Kent, Amilia Kiger, Aislee Klups, Kyle Koch, Sydney Kremer, Jacob Kretzer, Samantha Lagesse, Mya LaMontagne, Michael Lazaruis, Micah Lewis, Cade Liehr, Kaitlyn Lockwood, Arianna Lombardi, Shea Longtin, Annabel Lovell, Aaliyah Magruder, Lindsey Mahoney, Josephine Majka, McKinley Marcotte, Yareni Martinez, Julianna McCawley, Gabrielle Medina, Garrett Metzger, Blake Minor, Abigail Morrical, Johana Morris, Sophia Murukas, Brooke Nelson, Nathaniel Nepomuceno, Alexis Nguyen, Elizabeth Noble, Allison OGorman, Harley Ondo, Caitlyn Ozee, Lonnie Paden, Andrew Papineau, Benjamin Paraday, Jessica Parks, Naiya Patel, Jonathan Perabeau, David Perez, Ethan Peterson, Katelyn Pierandozzi, Abigail Prendergast, Seth Quint, Zachary Randazzo, Dylan Regnier-Jamnik, Lucas Regnier-Jamnik, Gabriel Renchen, Andrew Richmond, Chloe Rolon, Lashay Roth, Emma Russell, Jisela Santos, Nathan Sasek, Madison Schmidt, Brady Schumer, Mia Schwada, Katelynn Sebastiani, Eva Shapkauski, Emily Shelton, Lyndsey Shelton, Skyler Shipley, Lia Shomaly, Edmund Smith, Peter Sorich, Maria Sosa, Jenna Soucie, Alexis Spriesch, Shannon Stephenson, Reilly Stone, Elizabeth Strand, Madison Studdard, Molly Sutter, Ryan Svendsen, Kaleigh Swinford, Katelyn Testa, Abigail Thompson, Mackenzie Thompson, Tearah Troupe, Emily Vaughn, Connie Vi, Benny Wang, Trevor Way, Alexsandra Wesolowski, Mia Wiley, Megan Wright and Allison Zimmer.