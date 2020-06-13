Central High School honor rolls

Central High School in Clifton’s second semester honor roll has been released.
Straight A’s
Tyler Baker, Caden Chamness, Kylie Cyr, Kiersten Gilbert, Ellie Gray, Thomas Gray, Nik Hanson, Mercedes Martinez, Carson McGill, Kasey Novak, Reagan Panozzo, Riley Thompson, Karlie Wilken, Jillian Baker, Shelby Basham, Austin Bender, Mia Gasperini, Alexander Gray, Jonathan Gutierrez, Kaylee Ketcherside, Elizabeth Kleinert, Christian Ladehoff, Brennalyn Marko, Madelyn Michelich, Brandon Norrick, Ian Palmer, Dylan Pelehowski, Caden Perry, Maggie Schingel, Jacob Shoven, Benjamin Thompsen, Kaylie Warpet, Hallie Wilken, Bryan Winkel, Laney Bottorff, Kaylee Brosseau, Kassidy LeClair, Carly Perzee, Landon Schafer, Delana Shreffler, Katherine Thompsen, Haven Beherns, Dylan Behrends, Kenzi Dehm, Nathan Kohn, Jayce Meier, Amarion Paxton, Natalie Prairie, William Schafer and Dakota Woodall
High honors
Kaitlyne Beherns, Jefferson Caspary, Tessa Coulter, Heather Doris, Connor Fritz, Madison Kleinert, Trevor Meier, Madelyn Meyer, Hanna Offerman, Manshi Patel, Grace Poskin, Parker Rabideau, Anna Ritter, Maci Romero, Kendall Antons, Joshua Bernard, Teagan Emme, Autumn Krach, Shayna Lehmkuhl, Jay Lemenager, Christina O’Connor, Milan Patel, Luscentia Smolinski, Alexis Torres and Ilana Van Hoveln
Honors
Hannah Alberts, Luke Balthazor, Ryanna Bennett, Colin Brinkman, Reid Busick, Taden DiPietra, Matthew Gifford, Payton Gray, Krista Hoogstraat, Dawson Lewis, Teamie Mausehund, Riley Meier, Elizabeth Minard, Carson Perzee, Kyle Peters, Zane Pierce, Seth Raines, James Sadler, Jerod Snejberg, Trevor Swanson, Caleb Toberman, Mason Ulitzsch, Bryce Walters, Cade Alexander, Emily Barbieri, Kayla Brault, Chandler Burrow, Emily Clark, Ella Ducat, Will Evans, Dawson Gossett, Garrett Graham, Kamryn Grice, Gavin Griffith, Tyler Harris, Makenna Hayes, Ethan Lareau, Connor Miner, Lily Pierce, Matthew Rasmussen, Faith Sands, Audrey Schunke, Haley Soto, Nina Story, Jon Woolever, Kalyn Alberts, Morgan Beherns, Jathniel Blaylock, Allison Cox, Ava Crabtree, Hunter Davis, Saige Duby, Dylan Guthrie, Diego Gutierrez, Abbey Hanson, Sydney Hanson, Paiton Hatch, Christa Hickman, Kamryn Jemar, Matthew Kent, Haley Krach, Patrick Lindgren, Emmaly Martin, Marshall Meyer, Tyler Morris, Madelyn Odle, Giacomo Panozzo, James Ritter, Alexis Ward, Kody Warpet, Ella White, Hope Wilken, Peyton Zeedyk, Tyler Balthazor, Jillian Brault, David Buente, Clarke Busick, John Paul Gossett, Alana Gray, Jackson Gray, Jackson Harrington, Julia Hilgeman, Amanda Luhrsen, Matthew Luhrsen, Dillon McCarthy, Caleb Meister, Brayden Morris, Alana Pourroy, Jacob Ritter, Alexis Schoon, Luke Shoven, Emma Skeen, Kylie Smith, Tanner Tholen, Emily Vega, Evan Warner, Nathan Warner, Serena Wilborn and Katherine Winkel