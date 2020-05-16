Birth announcements: May 16, 2020

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Darryl Goree and LaToya Ross, Kankakee, girl, My’Ari Monique, April 29, first child.
Max and Tamara Rose, Chebanse, girl, Remington Marie, April 30, fifth child.
DJ Ramirez and Beverly Gray, Momence, boy, Jayveon Kobe, May 1, third child.
Ranjith Suddala and Srividya Etta, Bourbonnais, boy, Aadhyan, May 2, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Devin and Carly Winterroth, Kempton, boy, Cole Vernon, April 29, second child.
Michelle Hill, Manteno, boy, Amari Lee Dante, April 29, second child.
Dustin Wilbur and Courtney Swisher, Wilmington, boy, Owen Michael, April 29, first child.
Ryan and Jamie Mulvihill, Plainfield, boy, Nicholas Robert Frances, April 30, third child.
Mia Ramirez Rocha, Kankakee, girl, Dannya Jatziry, April 30, first child.
Tania McCrary, Kankakee, boy, Ahzai Lamar, May 1, first child.
Tom and Michelle Maitland, Danforth, girl, Rylee Renee, May 1, second child.
Kire Barton and Laura Rivera, Essex, boy, Ryatt Lee, May 1, second child.
Bradley and Kelly Gifford, Clifton, girl, Amelia Sue, May 2, first child. The mother is the former Kelly Cailteux.
Andrew and Joanna Burton, Bourbonnais, boy, Monti Steven, May 2, first child. The mother is the former Joanna Montalto.
Justin and Jessica Rogers, Crescent City, boy, Liev Eugene, May 3, third child.
Todd Saxon and Megan Cantu, Bradley, boy, Kaiden, May 4, second child.
Destany Petty, Kankakee, boy, Daylon T., May 4, first child.
Jonathon and Madisen Coakley, Momence, boy, Adrian Marvel, May 5, third child.
Vince Ramirez and Lindsay Rudnick, Bourbonnais, boy, Cameron Gary, May 5, third child.