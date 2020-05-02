Central High School honor roll

The following students were named to the third-quarter honor roll at Central High School in Clifton:
<strong>Straight As</strong>
Hannah Alberts, Tyler Baker, Kylie Cyr, Connor Fritz, Kiersten Gilbert, Nik Hanson, Teamie Mausehund, Kasey Novak, Reagan Panozzo, Karlie Wilken, Jillian Baker, Shelby Basham, Alexander Gray, Kaylee Ketcherside, Elizabeth Kleinert, Christian Ladehoff, Madelyn Michelich, Brandon Norrick, Ian Palmer, Dylan Pelehowski, Kaylee Brosseau, Carly Perzee, Katherine Thompsen, Dylan Behrends, Kenzi Dehm and Natalie Prairie.
<strong>High honors</strong>
Tessa Coulter, Heather Doris, Ellie Gray, Madison Kleinert, Manshi Patel, Parker Rabideau, Anna Ritter, Kendall Antons, Austin Bender, Joshua Bernard, Teagan Emme, Mia Gasperini, Jonathan Gutierrez, Shayna Lehmkuhl, Brennalyn Marko, Milan Patel, Caden Perry, Maggie Schingel, Alexis Torres, Kaylie Warpet, Hallie Wilken and Bryan Winkel.
<strong>Honors</strong>
Ryanna Bennett, Reid Busick, Taden DiPietra, Matthew Gifford, Payton Gray, Megan Hansen, Madelyn Hatch, Krista Hoogstraat, April Klenzak, Jasmyne Martinez, Mercedes Martinez, Riley Meier, Madelyn Meyer, Elizabeth Minard, Carson Perzee, Kyle Peters, Zane Pierce, Seth Raines, James Sadler, Jerod Snejberg, Trevor Swanson, Caleb Toberman, Mason Ulitzsch, Bryce Walters, Cade Alexander, Emily Barbieri, Matthew Bowers, Chandler Burrow, Emily Clark, Jayden Dingler, Daniel Dixon, Ella Ducat, Sarah Gigl, Dawson Gossett, Garrett Graham, Gavin Griffith, Tyler Harris, Madison Hayes, Emilia Hemp, Autumn Krach, Ethan Lareau, Jay Lemenager, Antonio Marquez, Connor Miner, Christina O’Connor, Matthew Rasmussen, Faith Sands, Audrey Schunke, Jacob Shoven, Luscentia Smolinski, Brock Spooner, Benjamin Thompsen, Ilana VanHoveln, Jon Woolever, Kalyn Alberts, Morgan Beherns, Jathniel Blaylock, Laney Bottorff, Allison Cox, Ava Crabtree, Hunter Davis, Saige Duby, Grant Grider, Diego Gutierrez, Sydney Hanson, Paiton Hatch, Michael Hess, Christa Hickman, Kamryn Jemar, Haley Krach, Kassidy LeClair, Patrick Lindgren, Emmaly Martin, Marshall Meyer, Tyler Morris, Madelyn Odle, Tyler Pooley, Landon Schafer, Delana Shreffler, Kody Warpet, Hope Wilken, Peyton Zeedyk, Tyler Balthazor, Haven Beherns, David Buente, John Paul Gossett, Alana Gray, Jackson Gray, Jackson Harrington, Jeffery Hermanowicz, Julia Hilgeman, Nathan Kohn, Dillon McCarthy, Jayce Meier, Caleb Meister, Amarion Paxton, Alana Pourroy, Gage Poyner, Jacob Ritter, William Schafer, Tristan Schmidt, Alexis Schoon, Luke Shoven, Kylie Smith, Tanner Tholen, Emily Vega, Serena Wilborn, Katherine Winkel and Dakota Woodall.