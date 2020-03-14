Bradley University dean's list

Several local students were named to the dean's list at Bradley University, including: Jaremy Hernandez, of Kankakee, construction major; Jackilyn Weller, of Cullom, health science major; Alyssa Boyles, of Manhattan, psychology major; Michaella Busato, of Kankakee, communications major; Cailyn Talamonti, of Manhattan, interactive media animation major; Maja Mallory, of Wilmington, psychology major; Kaitlyn Goetz, of Manhattan, FCS Dietetics major; Darlynn Best, of Coal City, interactive media game design major; Spencer McDaniel, of Gardner, user experience design major; Sean Hansen, of Gardner, construction major; Kenzie Lindgren, of Clifton, user experience design major; Devan Wilbur, of Kankakee, communications major; Natalie Schoeneck, of Diamond, early childhood education major; Sara Koronkowski, of Kankakee, psychology major; Holly Grizzle, of Coal City, psychology major; Miranda Starks, of Diamond, studio art major; William Haas, of Bourbonnais, music business major; Hannah Bilgri, of Bourbonnais, early childhood education major; Kimberly McDaniel, of Gardner, interactive media animation major; Megan Kijewski, of Bourbonnais, nursing major; Ian Hamann, of Peotone, finance major; and Caitlin Gerdes, of Ashkum, marketing major.
