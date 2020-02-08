Central High School honor roll

Central High School, Clifton, first semester honor roll:
<strong>Straight As:</strong> Tyler Baker, Kylie Cyr, Ellie Gray, Thomas Gray, Carson McGill, Hanna Offerman, Reagan Panozzo, Karlie Wilken, Kendall Antons, Jillian Baker, Shelby Basham, Austin Bender, Alexander Gray, Jonathan Gutierrez, Kaylee Ketcherside, Elizabeth Kleinert, Christian Ladehoff, Brennalyn Marko, Ian Palmer, Dylan Pelehowski, Hallie Wilken, Laney Bottorff, Kaylee Brosseau, Sydney Hanson, Carly Perzee, Katherine Thompsen, Jackson Harrington, Nathan Kohn, Jayce Meier, Natalie Prairie, Alexis Schoon.
<strong>High honors:</strong> Kaitlyne Beherns, Jefferson Caspary, Caden Chamness, Tessa Coulter, Heather Doris, Connor Fritz, Kiersten Gilbert, Megan Hansen, Nik Hanson, Madison Kleinert, Trevor Meier, Manshi Patel, Carson Perzee, Grace Poskin, Parker Rabideau, Anna Ritter, Maci Romero, Riley Thompson, Trevor Adams, Teagan Emme, Mia Gasperini, Autumn Krach, Shayna Lehmkuhl, Madelyn Michelich, Brandon Norrick, Christina O’Connor, Milan Patel, Caden Perry, Maggie Schingel, Luscentia Smolinski, Alexis Torres, Ilana VanHoveln, Kaylie Warpet, Bryan Winkel.
<strong>Honors:</strong> Hannah Alberts, Mari Anthony, Ryanna Bennett, Reid Busick, Taden DiPietra, Isaiah Ditta, Matthew Gifford, Payton Gray, Serenity Hart, Madelyn Hatch, Masen Hess, Krista Hoogstraat, Jacqueline Joly, Jasmyne Martinez, Mercedes Martinez, Teamie Mausehund, Seth McDivitt, Riley Meier, Elizabeth Minard, Jacob Nehls, Kasey Novak, Kyle Peters, Jordan Saathoff, Jerod Snejberg, Trevor Swanson, Cade Alexander, Emily Barbieri, Joshua Bernard, Matthew Bowers, Kayla Brault, Chandler Burrow, Emily Clark, Sarah Gigl, Gavin Griffith, Tyler Harris, Madison Hayes, Emilia Hemp, Kaleb LaFine, Jay Lemenager, Antonio Marquez, Connor Miner, Lily Pierce, Matthew Rasmussen, Faith Sands, Audrey Schunke, Jacob Shoven, Brock Spooner, Benjamin Thompsen, Kalyn Alberts, Jathniel Blaylock, Allison Cox, Ava Crabtree, Hunter Davis, Grant Grider, Diego Gutierrez, Christa Hickman, Kamryn Jemar, Matthew Kent, Haley Krach, Kassidy LeClair, Patrick Lindgren, Emmaly Martin, Marshall Meyer, Madelyn Odle, Tyler Pooley, Sean Rabideau, Nathan Reick, James Ritter, Landon Schafer, Delana Shreffler, Alexis Ward, Kody Warpet, Ella White, Hope Wilken, Peyton Zeedyk, Leah Albright, Tyler Balthazor, Haven Beherns, Dylan Behrends, Jillian Brault, David Buente, Kenzi Dehm, John Paul Gossett, Alana Gray, Jackson Gray, Jeffery Hermanowicz, Julia Hilgeman, Amanda Luhrsen, Caleb Meister, Brayden Morris, Amarion Paxton, Alana Pourroy, Jacob Ritter, William Schafer, Tristan Schmidt, Luke Shoven, Landon Shule, Emma Skeen, Kylie Smith, Tanner Tholen, Emily Vega, Evan Warner, Nathan Warner, Serena Wilborn, Katherine Winkel, Dakota Woodall.