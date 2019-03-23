Birth announcements: March 23, 2019

<strong>Amita Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Kevin Diericks and Taylor Van Iten, Kankakee, boy, Carter Joseph, March 5, second child.
Dakota Jonkman Mills, Cullom, girl, Charlotte Rose, March 6, first child.
John and Jamie Griffin, Bourbonnais, girl, Emerson Eileen, March 9, second child.
Robert and Elizabeth Bruce, Momence, boy, Robert Earl, March 10, third child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Stephen Gilbert and Megan Barnett, Bourbonnais, boy, Theo Weston, March 3, first child.
Travien and Amanda Glass, Bourbonnais, boy, Kairo DeQwon Ikaikaonalan, March 4, third child.
Shanee Huizenga and Alisa Curwick, Bradley, girl, Nova Noelle, March 4, first child.
Paul and Michelle Micheel, Grant Park, girl, Autumn Lois, March 5, third child.
Sherman Thompson and China Richardson, Kankakee, girl, Korea Renee, March 5, third child.
Nicholas Riley and Amanda Coffey, Kankakee, girl, Emmalyn Ann, March 5, fourth child.
Danny and Courtney Stelk, Bradley, girl, Collins Elizabeth, March 5, second child.
Cass Perkins and Sheri Gramling, Buckingham, girl, Grace Jillian, March 6, second child.
Christopher Most and Samantha Paduch, Bradley, boy, Jase David, March 6, fifth child.
Matthew Engelhardt and Sarah Trudel, Bourbonnais, boy, Silas James, March 7, first child.
David Bullerman and Alison Ford, Bourbonnais, boy, Ethan Michael, March 7, first child.
Joe and Kari Nugent, Bourbonnais, girl, Ava Frances, March 7, second child.
Adrian and Jessica Nagel, Kankakee, girl, Elizabeth Kathleen Ivy, March 7, fourth child.
Dylan Wilhoyt and Josephine Landerman, Bradley, girl, Gracelynn Rae, March 8, second child.
Steven and Stephanie Hart, Bourbonnais, boy, Ethan Michael, March 8, fifth child.
Kenneth and Amanda Berger, Herscher, girl, Eloise Mae, March 8.
Philip and Johanna Skroko, Milford, boy, Owen, March 9, fourth child.
Bulmaro Gonzalez and Maria Gaytan, Kankakee, girl, Nicole, March 12, third child.