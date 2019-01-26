Birth announcements: Jan. 26, 2019

AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee
Jeffrey and Katherine Fisher, Kankakee, boy, Noah Elijah, Jan. 10, first child.
Justin and Jennifer Powers, Bourbonnais, girl, Britton Grace, Jan. 11, fifth child.
Eric and Kasey Hartman, Manteno, girl, Kathryn Mabel, Jan. 13, third child.
Riverside Medical Center, Kankakee
Tobey Cummins and Samantha Pepin, Herscher, boy, Victor, Jan. 7, first child.
Dawon Garrett Jr. and Veronica Kimble, Kankakee, girl, Addison Aaliyah, Jan. 7, third child.
Jordan Cooley and Megan Bakhaus, Beecher, boy, Emmett Robert, Jan. 7, first child.
Michael Quirk and Jessica Dziaba, Bourbonnais, girl, Evelyn Aniela, Jan. 8.
Jersain Ramirez and Kelsey Kunkel, Bourbonnais, boy, Iden, Jan. 9, first child.
Jason Biswell and Kayla Doogan, Diamond, girl, Skylar Jo, Jan. 9, second child.
Brandt and Stephanie Winters, Bourbonnais, boy, Killian Scott, Jan. 9, fifth child.
Jonathon and Brittney Kohl, Crescent City, boy, Kurtis Harold, Jan. 10.
Adam and Tierlyn Hopper, Kankakee, boy, Deken Allen, Jan. 10, second child.
Carl Whipple and Amber Dumas, Clifton, girl, Natalee Susan, Jan. 10, third child.
Tristin Eggleston and Cristin Stadt, Bourbonnais, boy, Uriyah Lee Curtis, Jan. 11, second child.
Ashley Segovia and Jorge Guadarrama, Kankakee, boy, Alexander Jorge, Jan. 11, second child.
Daniel and Kathryn Benefield, Steger, boy, Samuel Bailey, Jan. 11, third child.
Lashay Grundy, Kankakee, girl, Lydia Louise, Jan. 11, second child.
Abel Hernandez-Lopez and Yoana Lopez, St. Anne, boy, Franco, Jan. 12, second child.
Jamie and Samantha Carroll, Bradley, girl, Olivia Jo, Jan. 12, first child. The mother is the former Samantha Provost.
Ryan Gustafson and Raven LaMarre, Kankakee, boy, Bryson Axyl, Jan. 14, third child.
McKenna Stiles, Kankakee, boy, Daxton Wyatt, Jan. 14, first child.
Megan Vazquez, Kankakee, girl, Rosalae Angel, Jan. 5, third child.