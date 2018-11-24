Birth announcements: Nov. 24, 2018

Presence St. Mary’s Hospital, Kankakee
Israel Vallejo and Jennifer Balber, St. Anne, girl, Emma Grace, Nov. 4, first child.
Octavia Thomas, Kankakee, boy, Olan Antoine, Nov. 5, fourth child.
Cody Bloomquist and Jazmine Czobatiuk, St. Anne, boy, Blake Kent, Nov. 5, first child.
Patrick Webb and Jessica Charlton, Manteno, boy, Kason Joe, Nov. 6, fourth child.
Dennis Schwiesow and Casey Meier, Manteno, girl, Addilynn Marie, Nov. 8, first child.
Travis and Jenny Rutledge, Wellington, girl, Liv Brynley, Nov. 9, third child.
David and Valerie Blume, Chebanse, boy, Quentin David, Nov. 12, third child.
Riverside Medical Center, Kankakee
Zach Denoyer and Seirra Tobeck, Watseka, boy, Jameson Edward, Nov. 4, first child.
Adrian Carson and Heidee Gocken, Bourbonnais, boy, Jackson Antonio, Nov. 5, fourth child.
John Madden and Alexa Pavlik, Manteno, girl, Lainey Dianne, Nov. 6, fourth child.
Eric Taylor and Tanesha Boyd, Kankakee, girl, Skylar D’ior, Nov. 7, fourth child.
Kyle Wilkening and Darby Lecuyer, Bourbonnais, girl, Delaney Kay Victoria, Nov. 8.
Troy and Tiffany Lemenager, Ashkum, girl, CaroLynn RaeAnn, and boy, Quintyn Zayne, Nov 9, second and third children.
Leontay Hicks and Kashira Ries, Kankakee, boy, Kayson Remello, Nov. 9, first child.
Bryan and Mallory Martin, Momence, girl, Paige Lynn, Nov. 9, first child. The mother is the former Mallory Anderson.
Kurt Keller and Amy Senesac, Watseka, girl, Freyja Mildred, Nov. 9, seventh child.
Dan Warris and Jessica Virklan, Sheldon, boy, David Finn, Nov. 10, first child.
Thomas and Melissa Bertram, Watseka, girl, Elana Elaine, Nov. 10, first child. The mother is the former Melissa Stanis.
Mason Power and Keri Pyle, Bourbonnais, girl, Madeleine MacVene, Nov. 11, second child.
John and Tina Varvel, Kankakee, girl, Breanna Renee, Nov. 11, third child.
Amairani Ruiz Chavez, Manteno, girl, Frida Naomi, Nov. 12, second child.