Birth announcements: Sept. 29, 2018

<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>Oscar Medina and Maria Andrade Villagomez, Kankakee, girl, Tania, Sept. 11, third child.
Bill Findlay and Sarah Virzint, Braidwood, girl, Ellie Jade, Sept. 12.
Donald Sherrod and Whitney Smith, Kankakee, boy, De’Andre Terrez, Sept. 12, second child.
Andre Lawson and Linda Bender, Pembroke Township, boy, Aerion Jordan, Sept. 12, third child.
Jason and Sarah Stallard, St. Anne, girl, Keira Anne, Sept. 13, third child.
Marcus Tatum and Addie Cedino, Kankakee, boy, Liam Marcus, Sept. 14, second child.
Chad and Melissa Panozzo, Bourbonnais, girl, Hannah Nikole, Sept. 15, fourth child.
Robert and Stacey Blank, Chebanse, boy, Rexton Allan, Sept. 15, third child.
Dimyra Shannon, Bradley, boy and girl, Storm and Sebastian, Sept. 15, third and fourth child.
Shannon Norman and D’Shiah Hoskins, Bourbonnais, girl, Sareya, Sept. 16, second child.
Antonio Weems and Ja’Nasia James-Woods, Kankakee, girl, Alaysia Capri’, Sept. 16, second child.
Anthony and Nicole Mosier, Bourbonnais, girl, Josephine Renee, Sept. 16, third child.
Forrest Guimond and Daun Bird, Manteno, boy, Adam Forrest, Sept. 17, fourth child.