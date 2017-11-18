Birth announcements: Nov. 18, 2017

<strong>Presence St. Mary's Hospital, Kankakee</strong>
Glenn Seals and Shade Gray, Kankakee, girl, Jamyah Chanell, Nov. 1, fifth child.
Niko and Jennifer Ponce, Momence, boy, Benjamin David, Nov. 1, first child.
Melissa Fortin, Kankakee, girl, Cherish Hope, Nov. 2, second child.
Phil and Gina Sefton, Bradley, girl, MacKenzie Ann, Nov. 2, second child.
Garrett and Alysia Armstrong, Ashkum, boy, Arthur Richard, Nov. 6, first child.
Kyle and Nicole Lade, Donovan, girl, Lydia Ann, Nov. 6, fourth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Mylon Sykes and Jazzmin Perkins, Kankakee, girl, Xylaa Shaunya Grace, Oct. 23, fourth child.
Delores Cole, Kankakee, girl, Jani, Oct. 24.
Brett and Lynn Wilkie, Bourbonnais, girl, Olivia Ann, Oct. 24.
Timothy and Crystal Schroeder, Bourbonnais, girl, Reagan Kay, Oct. 24, second child.
Nick and Ashley Birkey, Bourbonnais, girl, Layla Jaymes, Oct. 25, second child.
Gene Legro and Jessica Taylor, Bourbonnais, girl, Natasha Sophia, Oct. 25, first child.
Scott and Ashley Kuchel, Bourbonnais, girl, Addyson Grace, Oct. 25, first child. The mother is the former Ashley Eckle.
James and Anne Maier, Kankakee, girl, Rosalie Juliet, Oct. 25, first child. The mother is the former Anne Muchna.
Brandon Rogers and Tasha Laird, Watseka, boy, Lincoln Joseph, Oct. 27.
Bryant Tanzy and India Hill, Kankakee, boy, Avery Ali, Oct. 27, second child.
Victor Torres and Nicole Cuthbert, Bourbonnais, boy, Luke Alexander, Oct. 27, second child.
Trevor Allen and Jenna Stauffenberg, Kankakee, boy, Jackson Matthew, Oct. 28, first child.
Shaunell Douglas, Kankakee, girls, Malaysia and Malaya, Oct. 29, third and fourth child.
Wendall Warren and Rachel Coulter, Kankakee, boy, Nash Owen, Oct. 29, second child.
Kyle and Kaylea Hurt, Bourbonnais, girl, Phoebe Raye, Oct. 30, second child.