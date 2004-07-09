On the Edge

Shaw Local

Tickets on Sale

Call Ticketmaster at (312) 559-1212 or visit the Ticketmaster outlet at Carson Pirie Scott Men's, Children's and Home store at Northfield Square mall, unless otherwise indicated:

TOM JONES

Nov. 24 and 28 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday

GLEN CAMPBELL

Aug. 7 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday

CHIMAIRA, MACHINE HEAD

Aug. 23 at House of Blues; all-ages, on sale 10 a.m. Saturday

COLLECTIVE SOUL

Aug. 28 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday

SHEILA E.

July 29 at House of Blues;18+

MAVIS STAPLES

Oct. 23 at Old Town School of Folk Music

LOS STRAITJACKETS

Dec. 19 at Old Town School of Folk Music, 12/19

GARY US BONDS

Aug. 13 at FitzGerald's

ROSANNE CASH

Nov. 20 at Old Town School of Folk Music

BUTCH HANCOCK, KEVIN WELCH, KIERAN KANE

Oct. 22 at Old Town School of Folk Music