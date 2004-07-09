On the Edge

Tickets on Sale
Call Ticketmaster at (312) 559-1212 or visit the Ticketmaster outlet at Carson Pirie Scott Men's, Children's and Home store at Northfield Square mall, unless otherwise indicated:
TOM JONES
Nov. 24 and 28 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday
GLEN CAMPBELL
Aug. 7 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday
CHIMAIRA, MACHINE HEAD
Aug. 23 at House of Blues; all-ages, on sale 10 a.m. Saturday
COLLECTIVE SOUL
Aug. 28 at House of Blues; on sale 10 a.m. Saturday
SHEILA E.
July 29 at House of Blues;18+
MAVIS STAPLES
Oct. 23 at Old Town School of Folk Music
LOS STRAITJACKETS
Dec. 19 at Old Town School of Folk Music, 12/19
GARY US BONDS
Aug. 13 at FitzGerald's
ROSANNE CASH
Nov. 20 at Old Town School of Folk Music
BUTCH HANCOCK, KEVIN WELCH, KIERAN KANE
Oct. 22 at Old Town School of Folk Music