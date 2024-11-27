Shaw Local

Life

Live music this weekend: Nov. 27, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>All American Throwbacks</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill, 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. — Wednesday</em>

<strong>The James Michael Travis Band</strong>

American Legion, 739 S. Sandbar Road, Kankakee

<em>7 p.m. — Friday</em>

<strong>Jerry Downs and A Taste Of The Silhouettes</strong>

Wine Café in Wilmington, 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. — Saturday</em>

<strong>Andy Hrvatin</strong>

On the Rox, 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m.— Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club, 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais

<em>7 p.m. — Saturday</em>