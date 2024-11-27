Live music this weekend: Nov. 27, 2024

<strong>All American Throwbacks</strong>
Copeland’s Bar & Grill, 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. — Wednesday</em>
<strong>The James Michael Travis Band</strong>
American Legion, 739 S. Sandbar Road, Kankakee
<em>7 p.m. — Friday</em>
<strong>Jerry Downs and A Taste Of The Silhouettes</strong>
Wine Café in Wilmington, 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. — Saturday</em>
<strong>Andy Hrvatin</strong>
On the Rox, 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m.— Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club, 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais
<em>7 p.m. — Saturday</em>