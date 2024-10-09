Live music this weekend: Oct. 9, 2024

<strong>Open Mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Karaoke with DJ Mike</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St.
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Jim & Melissa Brady</strong>
River Valley Christian Fellowship —800 N. 2000E Rd., Bourbonnais
<em>5 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>