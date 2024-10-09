Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Oct. 9, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Open Mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Karaoke with DJ Mike</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St.

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Jim &amp; Melissa Brady</strong>

River Valley Christian Fellowship —800 N. 2000E Rd., Bourbonnais

<em>5 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>