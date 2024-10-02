Live music this weekend: Oct. 2, 2024

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Nikita Nichelle (Anita Baker tribute)</strong>
The Venu’ Lounge — 171 S. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Tino and Mary</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>JD & The Phuzz</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>St. Anne Pumpkin Fest</strong>
Village of St. Anne
• Justin & John Unplugged, <em>6 p.m. Friday</em>
• Jeff Pittman and James Travis, <em>9 p.m. Friday</em>
• Tailgate Revival, <em>7 p.m. Saturday</em>
• Miller Holler, <em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Renville Cares Turkey for Tots</strong>
Northfield Square mall — 1600 Route 50, Bourbonnais
• Not Yet, <em>6 p.m. Friday</em>
• The Strips, <em>8 p.m. Friday</em>
• Rewind, <em>6 p.m. Saturday</em>
• The Silhouettes, <em>8 p.m. Saturday</em>
• Lois and Dave, <em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Ink’d Arts Fest</strong>
Northfield Square mall — 1600 Route 50, Bourbonnais
• Allan Laskey Combo, <em>4 p.m. Saturday</em>
• Solar Luz Cabaret, <em>6:30 p.m. Saturday</em>
• The Simsons, <em>7 p.m. Saturday</em>
• The Katzpa Jammas, <em>8:30 p.m. Saturday</em>
• DJ Sarge Rizvi, <em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>