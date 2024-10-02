Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Oct. 2, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Nikita Nichelle (Anita Baker tribute)</strong>

The Venu’ Lounge — 171 S. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Tino and Mary</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>JD &amp; The Phuzz</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>St. Anne Pumpkin Fest</strong>

Village of St. Anne

• Justin &amp; John Unplugged, <em>6 p.m. Friday</em>

• Jeff Pittman and James Travis, <em>9 p.m. Friday</em>

• Tailgate Revival, <em>7 p.m. Saturday</em>

• Miller Holler, <em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Renville Cares Turkey for Tots</strong>

Northfield Square mall — 1600 Route 50, Bourbonnais

• Not Yet, <em>6 p.m. Friday</em>

• The Strips, <em>8 p.m. Friday</em>

• Rewind, <em>6 p.m. Saturday</em>

• The Silhouettes, <em>8 p.m. Saturday</em>

• Lois and Dave, <em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Ink’d Arts Fest</strong>

Northfield Square mall — 1600 Route 50, Bourbonnais

• Allan Laskey Combo, <em>4 p.m. Saturday</em>

• Solar Luz Cabaret, <em>6:30 p.m. Saturday</em>

• The Simsons, <em>7 p.m. Saturday</em>

• The Katzpa Jammas, <em>8:30 p.m. Saturday</em>

• DJ Sarge Rizvi, <em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>