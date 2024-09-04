Live music this weekend: Sept. 4, 2024

<strong>Open Jam w/ Beeso & Friends</strong>
Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>6:30 p.m. tonight</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Wright at Twilight — 701 S. Harrison Ave., Kankakee
<em>5-8 p.m. Thursday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Wright at Twilight — 701 S. Harrison Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Afroman</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue & East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Justin Daniel (acoustic)</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>3 p.m. Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
St. Joseph Parish Festival — 211 N. Center Ave., Bradley
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Cruis’n the Square — South Schuyler Avenue & East Merchant Street, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Reset</strong>
Grant Park Fall Fest — 209 W. Dixie Highway, Grant Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Damn Torpedoes</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>