Live music this weekend: Sept. 4, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Open Jam w/ Beeso &amp; Friends</strong>

Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>6:30 p.m. tonight</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Wright at Twilight — 701 S. Harrison Ave., Kankakee

<em>5-8 p.m. Thursday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Wright at Twilight — 701 S. Harrison Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Afroman</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue &amp; East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Justin Daniel (acoustic)</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>3 p.m. Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

St. Joseph Parish Festival — 211 N. Center Ave., Bradley

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Cruis’n the Square — South Schuyler Avenue &amp; East Merchant Street, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Reset</strong>

Grant Park Fall Fest — 209 W. Dixie Highway, Grant Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Damn Torpedoes</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>