Live music this weekend: Aug. 21, 2024

<strong>Astro Circus</strong>
Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>4cast</strong>
Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone
<em>8 p.m. Thursday</em>
<strong>Sunset Stroll feat. Colleen Wild and the Haunted and Vaudevileins</strong>
South Schuyler Avenue, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Boat Drunks (Jimmy Buffett tribute)</strong>
Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Nashville Electric Company</strong>
Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>KEDABRA</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Feudin’ Hillbillys</strong>
Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>All American Throwbacks</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Tracy Lawrence</strong>
Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Midlife Crisis</strong>
Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>