Live music this weekend: Aug. 21, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Astro Circus</strong>

Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>4cast</strong>

Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone

<em>8 p.m. Thursday</em>

<strong>Sunset Stroll feat. Colleen Wild and the Haunted and Vaudevileins</strong>

South Schuyler Avenue, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Boat Drunks (Jimmy Buffett tribute)</strong>

Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Nashville Electric Company</strong>

Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>KEDABRA</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Feudin’ Hillbillys</strong>

Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>All American Throwbacks</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Tracy Lawrence</strong>

Watseka Family Festival — 968 S. Fourth St., Watseka

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Midlife Crisis</strong>

Will County Fair — 517 W. Wilmington-Peotone Road, Peotone

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>