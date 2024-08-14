Live music this weekend: Aug. 14, 2024

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>5:30 p.m. Friday</em>
<strong>Friday Night Concert Series feat. Allan Laskey Combo/Three’s A Crowd</strong>
Harold & Jean Miner Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Rockin’ on the Square feat. Valius</strong>
The Square on Second — Second St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Rumble Street</strong>
Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Not Yet</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>John Sather with Linda</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Bourbonnais Food Truck Fest</strong>
Feat. various acts throughout the day
Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais
<em>Noon to 10 p.m. Saturday</em>
<strong>The Strips</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>Noon Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>2:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Repeat Offender</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
Barnyard Tap — 106 W. Main St., Martinton
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Paul Strolia</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Chad Hartman</strong>
Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>5:30 p.m. Monday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>