Live music this weekend: Aug. 14, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>5:30 p.m. Friday</em>

<strong>Friday Night Concert Series feat. Allan Laskey Combo/Three’s A Crowd</strong>

Harold &amp; Jean Miner Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Rockin’ on the Square feat. Valius</strong>

The Square on Second — Second St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Rumble Street</strong>

Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Not Yet</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>John Sather with Linda</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Bourbonnais Food Truck Fest</strong>

Feat. various acts throughout the day

Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais

<em>Noon to 10 p.m. Saturday</em>

<strong>The Strips</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>Noon Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>2:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Repeat Offender</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Two Rivers Festival — 101 E. Front St., Aroma Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

Barnyard Tap — 106 W. Main St., Martinton

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Paul Strolia</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Chad Hartman</strong>

Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>5:30 p.m. Monday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>