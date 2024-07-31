Live music this weekend: July 31, 2024

<strong>Kankakee County Fair</strong>
Events start today and run through Sunday.
<em>For a live music schedule, go to</em> <em><a href="https://www.kankakeefair.org" target="_blank">kankakeefair.org</a></em><em>.</em>
<strong>Bites & Beats feat.</strong>
<strong>Kristi Alsip</strong>
Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais
<em>11 a.m. today</em>
<strong>Strung Out</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Audience Conducting Night
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Champagne</strong>
<strong>Experience</strong>
The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Grant and Alaina Bahr; Mary Claire Dwyer</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Chris James</strong>
Cruis’n the Square — Downtown Kankakee (corner of East Merchant Street and South Schuyler Avenue)
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin Daniel</strong>
Steep & Spice — 223 S. West Ave., Kankakee
<em>6:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Andrew Scott Denlinger (trio)</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Aroma Park Boat Club — 199 Boat Club Road, Aroma Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>SHADY (Eminem tribute band)</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Steve Martin</strong>
Summer Concert Series
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Blues Jam w/ Susan Williams</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Sunday</em>
<strong>The Strips</strong>
National Night Out — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>5 p.m. Tuesday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
National Night Out — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. Tuesday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>