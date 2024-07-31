Shaw Local

Live music this weekend: July 31, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Kankakee County Fair</strong>

Events start today and run through Sunday.

<em>For a live music schedule, go to</em> <em><a href="https://www.kankakeefair.org" target="_blank">kankakeefair.org</a></em><em>.</em>

<strong>Bites &amp; Beats feat.</strong>

<strong>Kristi Alsip</strong>

Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais

<em>11 a.m. today</em>

<strong>Strung Out</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Audience Conducting Night

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Champagne</strong>

<strong>Experience</strong>

The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Grant and Alaina Bahr; Mary Claire Dwyer</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Chris James</strong>

Cruis’n the Square — Downtown Kankakee (corner of East Merchant Street and South Schuyler Avenue)

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin Daniel</strong>

Steep &amp; Spice — 223 S. West Ave., Kankakee

<em>6:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Andrew Scott Denlinger (trio)</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Aroma Park Boat Club — 199 Boat Club Road, Aroma Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>SHADY (Eminem tribute band)</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Steve Martin</strong>

Summer Concert Series

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Blues Jam w/ Susan Williams</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Sunday</em>

<strong>The Strips</strong>

National Night Out — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>5 p.m. Tuesday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

National Night Out — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. Tuesday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>