Live music this weekend: July 24, 2024

<strong>Bites & Beats feat. Shelby Ryan</strong>
Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais
<em>11 a.m. today</em>
<strong>Wild Daisy</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Friends of the Blues: Albert Castiglia</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Celebrate Illinois
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott &</strong>
<strong>Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Merchant Street MusicFest</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>5-11 p.m. Friday; 2-11 p.m. Saturday</em>
<a href="https://www.merchantstreetmusicfest.com" target="_blank">merchantstreetmusicfest.com</a>
<strong>James Michael Travis Band</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Rumble Street</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Cams & Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>The Travelling Radio Show</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Jerry Downs</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The Simsons & The Katzpa Jammas</strong>
Flanagan’s Irish Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>10:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Chad Hartman</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
<strong>Strung Out</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. July 31</em>