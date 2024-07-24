Shaw Local

Life

Live music this weekend: July 24, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Bites &amp; Beats feat. Shelby Ryan</strong>

Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais

<em>11 a.m. today</em>

<strong>Wild Daisy</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Friends of the Blues: Albert Castiglia</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Celebrate Illinois

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp;</strong>

<strong>Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Merchant Street MusicFest</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>5-11 p.m. Friday; 2-11 p.m. Saturday</em>

<a href="https://www.merchantstreetmusicfest.com" target="_blank">merchantstreetmusicfest.com</a>

<strong>James Michael Travis Band</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Rumble Street</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Cams &amp; Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>The Travelling Radio Show</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Jerry Downs</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The Simsons &amp; The Katzpa Jammas</strong>

Flanagan’s Irish Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>10:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Chad Hartman</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

<strong>Strung Out</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. July 31</em>