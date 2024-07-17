Shaw Local

Life

Live music this weekend: July 17, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Lunchtime Bites &amp; Beats feat. Logan Miller</strong>

Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais

<em>11 a.m. today</em>

<strong>Summer Concert Series feat. Electric Cars</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Band Classics

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Bad Choices</strong>

Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.

<em>7:30 p.m. Thursday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Thursday</em>

<strong>Rockin’ on the Square feat. Wild Daisy</strong>

The Square on Second — Second St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Anthem</strong>

Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn &amp; Ryan Leggott</strong>

The Topper — 1898 Route 1, Watseka

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Nashville Electric Company</strong>

Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Sumthins</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Paul Strolia</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Deck Jams</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Summer Concert Series

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Wicked Vic</strong>

Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.

<em>6:30 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>