Live music this weekend: July 17, 2024

<strong>Lunchtime Bites & Beats feat. Logan Miller</strong>
Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais
<em>11 a.m. today</em>
<strong>Summer Concert Series feat. Electric Cars</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Band Classics
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Bad Choices</strong>
Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.
<em>7:30 p.m. Thursday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Thursday</em>
<strong>Rockin’ on the Square feat. Wild Daisy</strong>
The Square on Second — Second St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Anthem</strong>
Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
Fun Hub Bar — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn & Ryan Leggott</strong>
The Topper — 1898 Route 1, Watseka
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Nashville Electric Company</strong>
Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Sumthins</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Paul Strolia</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Deck Jams</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Summer Concert Series
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Wicked Vic</strong>
Braidwood Lions Summerfest — 245 W. First St.
<em>6:30 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>