Live music this weekend: July 10, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Lunchtime Bites &amp; Beats feat. Ryan Craig (unplugged)</strong>

Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW

<em>11 a.m. today</em>

<strong>Summer Concert Series feat. Classical Blast</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Friends of the Blues: Hamilton Loomis</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Music of Other Lands

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Craig (unplugged)</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Fridays @ 5 feat.</strong>

<strong>The Walk-Ins</strong>

Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW

<em>5 p.m. Friday</em>

<strong>Friday Night Concert Series feat. RA Brass and Third City Brass</strong>

Harold &amp; Jean Miner Festival Square — 199 East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Doghead/The Prairie State/Mothpoint</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Tim Rehmer</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Rust Ring/The Prairie State/New Species</strong>

Kankakee Arts ColLAB — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Beat the Meatles</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Vaudevileins/Terminus Victor/Shaper</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>5 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

<strong>Lunchtime Bites &amp; Beats feat. Logan Miller</strong>

Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais

<em>11 a.m. July 17</em>