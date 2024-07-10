Live music this weekend: July 10, 2024

<strong>Lunchtime Bites & Beats feat. Ryan Craig (unplugged)</strong>
Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW
<em>11 a.m. today</em>
<strong>Summer Concert Series feat. Classical Blast</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bradley
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Friends of the Blues: Hamilton Loomis</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Music of Other Lands
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Craig (unplugged)</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Fridays @ 5 feat.</strong>
<strong>The Walk-Ins</strong>
Bourbonnais Community Campus — 700 Main St. NW
<em>5 p.m. Friday</em>
<strong>Friday Night Concert Series feat. RA Brass and Third City Brass</strong>
Harold & Jean Miner Festival Square — 199 East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Doghead/The Prairie State/Mothpoint</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Tim Rehmer</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Rust Ring/The Prairie State/New Species</strong>
Kankakee Arts ColLAB — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Beat the Meatles</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Vaudevileins/Terminus Victor/Shaper</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>5 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
<strong>Lunchtime Bites & Beats feat. Logan Miller</strong>
Community Campus — 700 Main St. NW, Bourbonnais
<em>11 a.m. July 17</em>