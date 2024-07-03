Live music this weekend: July 3, 2024

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Patriotic Concert
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Island Park — 79 Mill St., Momence
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Sniper</strong>
Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher
<em>5 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Juke Box Hero</strong>
Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher
<em>8 p.m. Thursday</em>
<strong>The Soul Kings</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side</strong>
Social Club
Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Andrew Scott Denlinger (solo)</strong>
American Legion 4th of July — Durham Park, Onarga
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Kyle Hurd</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>Chris James</strong>
Cruis’n the Square — Downtown Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Aroma Park Boat Club — 199 Boat Club Road, Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Andrew Scott Denlinger (trio)</strong>
American Legion 4th of July — Durham Park, Onarga
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Whiskey & Harmony</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>KVSO’s Brass Quartet</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>