Live music this weekend: July 3, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Patriotic Concert

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Island Park — 79 Mill St., Momence

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Sniper</strong>

Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher

<em>5 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Juke Box Hero</strong>

Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher

<em>8 p.m. Thursday</em>

<strong>The Soul Kings</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side</strong>

Social Club

Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Andrew Scott Denlinger (solo)</strong>

American Legion 4th of July — Durham Park, Onarga

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Kyle Hurd</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>Chris James</strong>

Cruis’n the Square — Downtown Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Aroma Park Boat Club — 199 Boat Club Road, Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Firemen’s Park — 673 Penfield St., Beecher

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Andrew Scott Denlinger (trio)</strong>

American Legion 4th of July — Durham Park, Onarga

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Whiskey &amp; Harmony</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>KVSO’s Brass Quartet</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>