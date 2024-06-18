Shaw Local

Live music this weekend: June 18, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Jake Vaughn</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Wednesday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Kids Conducting Night

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>FeelGood</strong>

The Square on Second — Second St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Katzpa Jammas &amp; Friends</strong>

River Rock Pub &amp; Beer Garden — 5986 Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>All American Throwbacks</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave./E. Merchant St., Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Country Roots</strong>

Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield

<em>5:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Tiff &amp; Dave Acoustic</strong>

The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Back Forty Saloon — 77 M. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Sniper Rocks</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

On The Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>KVSO’s String Quartet</strong>

<strong>Summer Concert Series</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>