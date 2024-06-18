Live music this weekend: June 18, 2024

<strong>Jake Vaughn</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Wednesday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Kids Conducting Night
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>FeelGood</strong>
The Square on Second — Second St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Katzpa Jammas & Friends</strong>
River Rock Pub & Beer Garden — 5986 Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>All American Throwbacks</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave./E. Merchant St., Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Country Roots</strong>
Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield
<em>1 p.m. Saturday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Bonfield Days — 144 S. East Ave., Bonfield
<em>5:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Tiff & Dave Acoustic</strong>
The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Back Forty Saloon — 77 M. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Sniper Rocks</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
On The Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>KVSO’s String Quartet</strong>
<strong>Summer Concert Series</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>