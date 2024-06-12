Live music this weekend: June 12, 2024

<strong>Three’s A Crowd</strong>
Sandwiches with a Side of Jam – 199 East Ave., Kankakee
<em>11:30 a.m. today</em>
<strong>Andrew Scott Denlinger</strong>
Kankakee Valley Boat Club — 1586 Cobb Blvd., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Jazz and TV Night
Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>High Anxiety</strong>
Party at the Gazebo — 15505 Route 17, Grant Park
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Kelli Bonomo</strong>
Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Friday Night Concert Series</strong>
<strong>Todd Hazelrigg, Fox Crossing String Band, and Third City</strong>
Festival Square – 199 East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>JD and the Phuzz</strong>
Bourbonnais Sportsmen’s Club – 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Whips</strong>
The Wine Cafe – 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Not Yet</strong>
The Dam Tap – 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>8:15 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>10 p.m. Friday</em>
<strong>The Ginger Wit Band</strong>
Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave./E. Merchant St., Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Peter Czifra and JD and the Phuzz</strong>
Cams & Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee
<em>1 p.m. Saturday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Dave and the Dudes</strong>
Bradley American Legion – 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
On the Rox – 670 W. Station St., Kankakee
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Knievel Duo</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>M80s</strong>
Smokey Jo’s – 477 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Bad Influence</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Crawford’s Daughter</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>