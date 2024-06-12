Shaw Local

Live music this weekend: June 12, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Three’s A Crowd</strong>

Sandwiches with a Side of Jam – 199 East Ave., Kankakee

<em>11:30 a.m. today</em>

<strong>Andrew Scott Denlinger</strong>

Kankakee Valley Boat Club — 1586 Cobb Blvd., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Jazz and TV Night

Don Palzer Bandshell — Bird Park, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

Party at the Gazebo — 15505 Route 17, Grant Park

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Kelli Bonomo</strong>

Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Friday Night Concert Series</strong>

<strong>Todd Hazelrigg, Fox Crossing String Band, and Third City</strong>

Festival Square – 199 East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>JD and the Phuzz</strong>

Bourbonnais Sportsmen’s Club – 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Whips</strong>

The Wine Cafe – 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Not Yet</strong>

The Dam Tap – 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>8:15 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Don Palzer Bandshell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>10 p.m. Friday</em>

<strong>The Ginger Wit Band</strong>

Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave./E. Merchant St., Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Peter Czifra and JD and the Phuzz</strong>

Cams &amp; Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Dave and the Dudes</strong>

Bradley American Legion – 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

On the Rox – 670 W. Station St., Kankakee

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Knievel Duo</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>M80s</strong>

Smokey Jo’s – 477 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Bad Influence</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Crawford’s Daughter</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>