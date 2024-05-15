Shaw Local

Life

Live music this weekend: May 15, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Shelby Ryan</strong>

Flight 102 — 539 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Smooth Fusion Open Mic</strong>

Kankakee Public Library — 201 E. Merchant St., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Hunter Kivlehan</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Isaac Mathews</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Allan Laskey Combo</strong>

Kankakee Farmers’ Market — 200 S. Schuyler Ave., Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Andrew Scott Denlinger</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6:30 p.m. Saturday</em>

<strong>JD &amp; The Phuzz</strong>

Evil Horse — 1338 Main St., Crete

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Travis County</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Katzpa Jammas</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Rhubarb Festival (on Sunday)</strong>

Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee

• Tim the Tuneman at 10:45 a.m.

• Shelby Ryan at noon

• Kankakee Valley Symphony Orchestra at 1:15 p.m.

• The Champagne Experience at 2:15 p.m.

<strong>Jason Drake</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>The Muddsharks</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. 12560E Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Elvis tribute</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>2:40 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>