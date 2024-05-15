Live music this weekend: May 15, 2024

<strong>Shelby Ryan</strong>
Flight 102 — 539 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Smooth Fusion Open Mic</strong>
Kankakee Public Library — 201 E. Merchant St., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Hunter Kivlehan</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Isaac Mathews</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Allan Laskey Combo</strong>
Kankakee Farmers’ Market — 200 S. Schuyler Ave., Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Andrew Scott Denlinger</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6:30 p.m. Saturday</em>
<strong>JD & The Phuzz</strong>
Evil Horse — 1338 Main St., Crete
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Travis County</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Katzpa Jammas</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Rhubarb Festival (on Sunday)</strong>
Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee
• Tim the Tuneman at 10:45 a.m.
• Shelby Ryan at noon
• Kankakee Valley Symphony Orchestra at 1:15 p.m.
• The Champagne Experience at 2:15 p.m.
<strong>Jason Drake</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>The Muddsharks</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. 12560E Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Elvis tribute</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>2:40 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>