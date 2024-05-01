Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: May 1, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Open Jam Night w/ Beeso &amp; Friends</strong>

Fun Hub Bar — 501 N. Lowe Road, Aroma Park

<em>6:30 p.m. tonight</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>River Valley Wind Ensemble</strong>

BBCHS Auditorium — 700 W. North St., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue/East Merchant Street, Kankakee

<em>10:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Matt Shipley &amp; Ryan Leggott</strong>

Cams &amp; Cues — 7096 W. State Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Michael Satarino</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Cinco de Deck Jams w/ Beeso &amp; Friends</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>New Horizons Band</strong>

Kresege Auditorium — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Monday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>