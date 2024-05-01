Live music this weekend: May 1, 2024

<strong>Open Jam Night w/ Beeso & Friends</strong>
Fun Hub Bar — 501 N. Lowe Road, Aroma Park
<em>6:30 p.m. tonight</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>River Valley Wind Ensemble</strong>
BBCHS Auditorium — 700 W. North St., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue/East Merchant Street, Kankakee
<em>10:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Matt Shipley & Ryan Leggott</strong>
Cams & Cues — 7096 W. State Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Michael Satarino</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Cinco de Deck Jams w/ Beeso & Friends</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>New Horizons Band</strong>
Kresege Auditorium — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Monday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>