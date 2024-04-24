Shaw Local

Live music this weekend: April 24, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Mary Claire Dwyer</strong>

Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Edward Oberlander</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Sollitt Tap — 11830 Sollitt Road, Beecher

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Silverstrings</strong>

The Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>