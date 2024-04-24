Live music this weekend: April 24, 2024

<strong>Mary Claire Dwyer</strong>
Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Edward Oberlander</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
The Office Bar & Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Sollitt Tap — 11830 Sollitt Road, Beecher
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Silverstrings</strong>
The Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>