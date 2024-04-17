Shaw Local

Live music this weekend: April 17, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Little Johnny and the Houserockers</strong>

Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>6:30 p.m. Friday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Sollitt Tap

<em>Noon Saturday</em>

<strong>Neil Denault</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Cams &amp; Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Argast</strong>

Route 66 Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>We The Kingdom: The Church Music Tour with Katy Nichole</strong>

Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

River Rock Pub &amp; Beer Garden — 5986 IL-17, Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>