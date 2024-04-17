Live music this weekend: April 17, 2024

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Little Johnny and the Houserockers</strong>
Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>6:30 p.m. Friday</em>
<strong>John David Daily</strong>
Sollitt Tap
<em>Noon Saturday</em>
<strong>Neil Denault</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Cams & Cues — 7096 W. Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Argast</strong>
Route 66 Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>We The Kingdom: The Church Music Tour with Katy Nichole</strong>
Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
River Rock Pub & Beer Garden — 5986 IL-17, Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>