Live music this weekend: March 27, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Shelby Ryan</strong>

Flight 102 — 539 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

Candy &amp; Cake — 596 William Latham Drive, Bourbonnais

<em>5 p.m. Friday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Corky Crawford</strong>

Ryan's Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Pierce Crask</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Jukebox Heroes</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>