Live music this weekend: March 27, 2024

<strong>Shelby Ryan</strong>
Flight 102 — 539 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
Candy & Cake — 596 William Latham Drive, Bourbonnais
<em>5 p.m. Friday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Corky Crawford</strong>
Ryan's Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Pierce Crask</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Jukebox Heroes</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>