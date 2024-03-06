Shaw Local

Live music this weekend: March 6, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>JD &amp; The Phuzz</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Knights of Columbus — 187 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Mat Edwards</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>King &amp; Ross</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The Jesse Perez Experience</strong>

Blue Horse Wine &amp; Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Jeff Givens Band</strong>

Smokey Jo’s — 477 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>1 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>