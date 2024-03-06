Live music this weekend: March 6, 2024

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>JD & The Phuzz</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Knights of Columbus — 187 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Mat Edwards</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>King & Ross</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The Jesse Perez Experience</strong>
Blue Horse Wine & Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Jeff Givens Band</strong>
Smokey Jo’s — 477 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>1 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>