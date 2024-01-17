Live music this weekend: Jan. 17, 2024

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>The Whips</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>All American Throwbacks</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Colleen Wild</strong>
Aly Anne’s Bar & Grill — 122 E. Main St., Dwight
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Everingham Pittman</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Satalyte Gypsies</strong>
Village Inn Bar & Grill — 5355 W. Main St., Monee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Broken Record</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Ian Leith</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>