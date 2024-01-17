Shaw Local

Live music this weekend: Jan. 17, 2024

Daily Journal

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>The Whips</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>All American Throwbacks</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Colleen Wild</strong>

Aly Anne’s Bar &amp; Grill — 122 E. Main St., Dwight

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Everingham Pittman</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Satalyte Gypsies</strong>

Village Inn Bar &amp; Grill — 5355 W. Main St., Monee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Broken Record</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Ian Leith</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>