Live music this weekend: Jan. 10, 2024

<strong>Matt Strom</strong>
Aly Anne’s Bar & Grill — 126 E. Main St., Dwight
<em>6:30 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Aly Anne’s Bar & Grill — 126 E. Main St., Dwight
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Fun Hub Bar — 501 N. Lowe Road, Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>Lois & Dave (acoustic)</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The Koop</strong>
Route 66 Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Satarino</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Who Dat Dere</strong>
Wilmington Moose Lodge — 32050 W. River Road, Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Scott Sanders & Jimmy K.</strong>
Aly Anne’s Bar & Grill — 126 E. Main St., Dwight
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Strips</strong>
Brookmont Bowling Center — 1229 N. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Tim Gleason & Alexandra Lee</strong>
Aly Anne’s Bar & Grill — 126 E. Main St., Dwight
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Wright Groove Jam</strong>
Main St. Exchange — 25346 S. Dixie Hwy, Crete
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>