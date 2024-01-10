Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Jan. 10, 2024

By Daily Journal staff report

<strong>Matt Strom</strong>

Aly Anne’s Bar &amp; Grill — 126 E. Main St., Dwight

<em>6:30 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Aly Anne’s Bar &amp; Grill — 126 E. Main St., Dwight

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Fun Hub Bar — 501 N. Lowe Road, Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>Lois &amp; Dave (acoustic)</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The Koop</strong>

Route 66 Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Satarino</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Who Dat Dere</strong>

Wilmington Moose Lodge — 32050 W. River Road, Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Scott Sanders &amp; Jimmy K.</strong>

Aly Anne’s Bar &amp; Grill — 126 E. Main St., Dwight

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Strips</strong>

Brookmont Bowling Center — 1229 N. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Tim Gleason &amp; Alexandra Lee</strong>

Aly Anne’s Bar &amp; Grill — 126 E. Main St., Dwight

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Wright Groove Jam</strong>

Main St. Exchange — 25346 S. Dixie Hwy, Crete

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>