Live music this weekend: Dec. 27, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Brad Fetterer</strong>

Blue Horse Wine &amp; Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Full Circle Acoustic</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Matt Shipley &amp; Todd Hazelrigg</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Who Dat Dere Band</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Southtown Soul &amp; Groove</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Landon James (Elvis tribute)</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>David Bellah</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>9 p.m. Sunday</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>9 p.m. Sunday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>1 p.m. Monday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>