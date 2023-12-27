Live music this weekend: Dec. 27, 2023

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Brad Fetterer</strong>
Blue Horse Wine & Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Full Circle Acoustic</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Matt Shipley & Todd Hazelrigg</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Who Dat Dere Band</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Southtown Soul & Groove</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Landon James (Elvis tribute)</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>David Bellah</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>9 p.m. Sunday</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>9 p.m. Sunday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>1 p.m. Monday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>