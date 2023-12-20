Live music this weekend: Dec. 20, 2023

<strong>The final Jazz Jam</strong>
<strong>(w/Allan Laskey Combo)</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>4CAST</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Thursday</em>
<strong>Logan Miller</strong>
Stefari West Avenue — 267 S. West Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Steve and Mary Champagne</strong>
The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Breezy Radio</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Katzpa Jammas</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>A Champagne Experience</strong>
River Rock Pub & Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee
<em>Noon Saturday</em>
<strong>Rocco & Larry Duo</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>JD & the Phuzz</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Silver Creek Band</strong>
Aly Anne’s Bar and Grill — 122 E. Main St., Dwight
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Beeso and Friends</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Tuffy’s Lounge & Patio — 1099 S. Water St., Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>