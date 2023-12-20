Shaw Local

Life

Live music this weekend: Dec. 20, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>The final Jazz Jam</strong>

<strong>(w/Allan Laskey Combo)</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>4CAST</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Thursday</em>

<strong>Logan Miller</strong>

Stefari West Avenue — 267 S. West Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Steve and Mary Champagne</strong>

The Lush Vine — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Breezy Radio</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Katzpa Jammas</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>A Champagne Experience</strong>

River Rock Pub &amp; Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee

<em>Noon Saturday</em>

<strong>Rocco &amp; Larry Duo</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>JD &amp; the Phuzz</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Silver Creek Band</strong>

Aly Anne’s Bar and Grill — 122 E. Main St., Dwight

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Beeso and Friends</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Tuffy’s Lounge &amp; Patio — 1099 S. Water St., Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>