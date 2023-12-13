Shaw Local

Live music this weekend: Dec. 13, 2023

River Valley Wind Ensemble (copy) (Submitted photo)

By Daily Journal staff report

<strong>Jackyl</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>St. George Band</strong>

Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee

<strong>Event:</strong> Ugly Sweater &amp; Hot Chocolate Party

<em>5:30 p.m. Friday</em>

<strong>Kankakee Valley Chamber Musicians</strong>

Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee

<strong>Event:</strong> Ugly Sweater &amp; Hot Chocolate Party

<em>6:30 p.m. Friday</em>

<strong>Jim Bulanda</strong>

Roxann’s Sports Bar — 1407 Main St., Crete

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Powerage (AC/DC tribute)</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8:30 p.m. Friday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<strong>Event:</strong> Ugly Christmas Sweater Party

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Spies of the World</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Tiff &amp; Dave Acoustic</strong>

Suzy’s Saloon — 111 N. Second St., Peotone

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Crawford’s Daughter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Hicks Duo</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>River Valley Wind, Choral ensembles</strong>

Larsen Fine Arts Center — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>