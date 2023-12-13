Live music this weekend: Dec. 13, 2023

<strong>Jackyl</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>St. George Band</strong>
Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee
<strong>Event:</strong> Ugly Sweater & Hot Chocolate Party
<em>5:30 p.m. Friday</em>
<strong>Kankakee Valley Chamber Musicians</strong>
Kankakee County Museum — 801 S. Eighth Ave., Kankakee
<strong>Event:</strong> Ugly Sweater & Hot Chocolate Party
<em>6:30 p.m. Friday</em>
<strong>Jim Bulanda</strong>
Roxann’s Sports Bar — 1407 Main St., Crete
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Powerage (AC/DC tribute)</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8:30 p.m. Friday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<strong>Event:</strong> Ugly Christmas Sweater Party
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Spies of the World</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Tiff & Dave Acoustic</strong>
Suzy’s Saloon — 111 N. Second St., Peotone
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Crawford’s Daughter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Hicks Duo</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>River Valley Wind, Choral ensembles</strong>
Larsen Fine Arts Center — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>