Live music this weekend: Dec. 6, 2023

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>6 p.m. tonight</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Landon James: An Elvis Christmas Spectacular</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Sounds of the Season</strong>
Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Curley’s Tap — 114 Depot St., Gardner
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan at Winter Wander</strong>
Kankakee Public Library — 201 E. Merchant St., Kankakee
<em>10:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Little Johnny Blues</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Sluggers — 201 E. Washington St. Momence
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Bongo Chief</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Five Guys Named Moe</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>The New Horizons Band</strong>
Kresge Auditorium — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Monday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>