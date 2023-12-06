Shaw Local

Life

Live music this weekend: Dec. 6, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>6 p.m. tonight</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Landon James: An Elvis Christmas Spectacular</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Sounds of the Season</strong>

Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Curley’s Tap — 114 Depot St., Gardner

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan at Winter Wander</strong>

Kankakee Public Library — 201 E. Merchant St., Kankakee

<em>10:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Little Johnny Blues</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Sluggers — 201 E. Washington St. Momence

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Bongo Chief</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Five Guys Named Moe</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Aroma Park American Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>The New Horizons Band</strong>

Kresge Auditorium — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Monday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>